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Обслуговування в українських
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1447144814491450

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Sense Bank 3.5 5 106
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
13
2- Погане. Некомпетентне.
8%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
18
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
42
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: П'ят 04 лип, 2025 16:47

  Кащей написав:Помогите разгадать Сенин ребус. В выписке списание ежемесячного платежа по "Мгновенной рассрочке" есть (в 19:37 РД, согласно истории операций в приложении), а доступный остаток не уменьшился. Деньги под это списание я завел утром РД (путем снятия с Ощадного). Не может так быть, что платеж по рассрочке в овердрафт списался и на него сейчас проценты капают?
На кредитку завели шоли "свои" гроши?
Ну так под Рассрочку гроши УЖЕ зарезервированы в Общей задолженности, т.е. они просто "перенеслись" из Рассрочки на обЖую задолженность и ЖДУТ погашения вместе со всей ЗАдолженностью в Грейсе до следующей РД.
Вы просто поторопились и на 30 дн раньше (частично) загасили грейс :P
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лип, 2025 16:51

  Amethyst написав:На кредитку завели шоли "свои" гроши?
Ну так под Рассрочку гроши УЖЕ зарезервированы в Общей задолженности, т.е. они просто "перенеслись" из Рассрочки на обЖую задолженность и ЖДУТ погашения вместе со всей ЗАдолженностью в Грейсе до следующей РД.
Вы просто поторопились и на 30 дн раньше (частично) загасили грейс :P

Завел "свои" потому что кредитных там не хватало для предстоящего списания. Почти весь КЛ был выбран.
Схематично это выглядит так:
Утро РД: доступный остаток - 1400, Предстоящий платеж по рассрочке - 2300
перечисляю с Ощадного 2000 - доступный остаток становится 3400.
Вечер РД: снимается сотка за РКО и проценты за пользование кредитом (почему-то две транзакции по процентам) и проценты по рассрочке. Доступный остаток становится около 3300.
Востаннє редагувалось Кащей в П'ят 04 лип, 2025 16:59, всього редагувалось 1 раз.
Кащей
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лип, 2025 16:56

  Кащей написав:
  Amethyst написав:На кредитку завели шоли "свои" гроши?
Ну так под Рассрочку гроши УЖЕ зарезервированы в Общей задолженности, т.е. они просто "перенеслись" из Рассрочки на обЖую задолженность и ЖДУТ погашения вместе со всей ЗАдолженностью в Грейсе до следующей РД.
Вы просто поторопились и на 30 дн раньше (частично) загасили грейс :P

Завел "свои" потому что кредитных там не хватало для предстоящего списания. Почти весь КЛ был выбран.


Достатньо залишати 100 + пару грн, щоб списали комісію за РКО + пару грн на %.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лип, 2025 17:01

Достатньо залишати 100 + пару грн, щоб списали комісію за РКО + пару грн на %.
А ежемесячный платеж по рассрочке за счет каких средств спишут?
Кащей
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лип, 2025 17:08

  Кащей написав:
Достатньо залишати 100 + пару грн, щоб списали комісію за РКО + пару грн на %.
А ежемесячный платеж по рассрочке за счет каких средств спишут?


Amethyst все детально пояснив. Платежі по розстрочці відображаються як "Щомісячний платіж за розстрочкою" та додаються до суми заборгованості, яка має бути погашена до кінця пільгового періоду. У мене 120 грн було на картці, 30/06 списали 100 грн за РКО, 1,32 грн % за покупки. А три розстрочки (на 400 грн) просто відобразились у виписці.
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