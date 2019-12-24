RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Sense Bank

Sense Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1463146414651466

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 106
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
13
2- Погане. Некомпетентне.
8%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
18
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
42
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: Нед 10 сер, 2025 18:24

Re: Sense Bank

  Amethyst написав:Подивимся днів через 10..15, як рости будуть оті смішні 1К
То щось оптимістичні строки.
Банку немає сенсу пропонувати збільшення кредитного ліміту за архівними продуктами. Тому якщо ліміт низький, то треба мати актуальну кредитну картку + правильно заповнену анкету. Навряд чи Алла рада пільговикам...
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6353
З нами з: 08.03.18
Подякував: 581 раз.
Подякували: 1140 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Нед 10 сер, 2025 18:32

  Amethyst написав:
  Howl написав:
  moveton написав:А почему Red Cash, которую всем предлагали вчера?
Пропонували RED 2.0, але "акція" достроково закінчилась :D

Я так зрозумів, що Алка вирішила оновили об'єм карток у банці.
Я таки підписався на Ред 2.0, бо у мене до цих пір працює Максимка, що перевипущена буда на Ред 1.0 і щось "замерзнув" ліміт... Ото думаю прикрити всякі Тасі/Ошки і наростити КЛ у Алки. Подивимся днів через 10..15, як рости будуть оті смішні 1К

а хіба взагалі Сенс зараз збільшує ліміти? це ж зараз державний банк, ніхто не хоче брати відповідальність...

тому або перекидай в межах наявних лімітів, або Моментальні гроші. й там вже не 26%, як на Red cash 8)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9362
З нами з: 29.09.19
Подякував: 774 раз.
Подякували: 1632 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
  #<1 ... 1463146414651466
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: melkh і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
О.Bank 1 ... 124, 125, 126
Фантом » Вів 24 гру, 2019 15:30
1257 308324
Переглянути останнє повідомлення
Нед 06 лип, 2025 01:04
flysoulfly
Universal Bank 1, 2
zoawlhxc » Вів 15 лют, 2022 11:52
16 26009
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 тра, 2025 14:27
yverstiuk

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (9443)
10.08.2025 17:43
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.