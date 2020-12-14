RSS
  #<1 ... 12457124581245912460
Повідомлення Додано: Пон 18 сер, 2025 16:37

Більше трех років в експозиції
Це яка рентабельність?
Цікава думка ПроПера коли вони тверезий.
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/oren ... Yh9Ax.html
UA
 
Повідомлень: 9598
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1882 раз.
Подякували: 2345 раз.
 
Профіль
 
1
1
1
Повідомлення Додано: Пон 18 сер, 2025 16:47

  kingkongovets написав:
UA написав:Якщо чоловіки невиїзні з України могли бути інші сценарії?


варіантов дофіга, але це вже точно оффтоп

Не оффтоп.
Стати виїздним можна за 20-50 куе.
Розділеними стали родини для яких це значна сумма.
Відповідно новий соціальний класс "самодостатні чоловіки одинаки" це ЦА забацаних гостинок та ін. совкошлака в не найкращих локаціях...
Бухать будуть :mrgreen:
UA
 
Повідомлень: 9598
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1882 раз.
Подякували: 2345 раз.
 
Профіль
 
1
1
1
Повідомлення Додано: Пон 18 сер, 2025 16:56

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

UA написав:
  kingkongovets написав:
UA написав:Якщо чоловіки невиїзні з України могли бути інші сценарії?


варіантов дофіга, але це вже точно оффтоп

Не оффтоп.
Стати виїздним можна за 20-50 куе.
Розділеними стали родини для яких це значна сумма.
Відповідно новий соціальний класс "самодостатні чоловіки одинаки" це ЦА забацаних гостинок та ін. совкошлака в не найкращих локаціях...
Бухать будуть :mrgreen:
«самодостатні» та «забацаний совкошлак в єпенях» несумісні

описаний вами «соціальний клас» - це звичайні виживальщики
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11824
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2731 раз.
 
Профіль
 
1
