Додано: Сер 13 сер, 2025 02:12

pavyak написав: Відповідь то було раніше, а зараз не дають бо старий. Чомусь для всіх інших банків це поки не проблема. Відповідь то було раніше, а зараз не дають бо старий. Чомусь для всіх інших банків це поки не проблема.

pavyak написав: Відкрив на жінку карту АТБ, так вже третій місяць відсутня категорія продукти. Так само відповідь це вирішують вищі сили. Висновок не потрібні банку клієнти вони їм тільки заважають. Відкрив на жінку карту АТБ, так вже третій місяць відсутня категорія продукти. Так само відповідь це вирішують вищі сили. Висновок не потрібні банку клієнти вони їм тільки заважають.

Вот прям все банки проверены? Тогда хотя быстоит написать опровержение, а то там утверждают, что и Ощад с 60 лет кредит не даёт. Впрочем, мне кажется, что человеку с картами с КЛ во всех остальных банках хотя бы Украины в любом возрасте ещё одну дадут крайне не охотноСтранный вывод. Это же прекрасно, что её нет. Всё равно с алкиными 0.5% её выбирать смысла никакого (разве что, если затариваться только в редкие акционные выходные). А если её нет, значит в категориях для выбора освобождается место под что-то более уникальное, чего нет в других банках вообще или в текущем месяце. Например, кондитерские, всё для дома, дорогие (выше 20 грн) билеты на транспорт, маркетплейсы (эти, правда, в Глобусе последнее время тоже прописались).