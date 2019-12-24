RSS
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Повідомлення Додано: Суб 16 сер, 2025 07:57

  Navegantes написав:
  Искатель написав:Напишіть, будь ласка, який МСС-код видає при купівлі через застосунок Розетка. По ідеї, там має бути один МСС-код.Якщо платили карткою Сенса, то у ССА одразу видно МСС-код.
Наперед дуже дякую.


ССА показує 5399

Дякую за відповідь! Щось подібне я чекав. 5399 - це один з дуже небагатьох МСС-кодів, які у різних банках відносяться до різних категорій. У Альянсі та Монобанку - це категорія "Продукти", у Сенсі - це категорія "Маркетплейси", а у Приватбанку - взагалі щось інше.
Тобто це не різні МСС-коди при оплаті на Розетці, а просто різне трактування одного й того ж різними банками.
Повідомлення Додано: Суб 16 сер, 2025 08:08

  Искатель написав:
  Navegantes написав:
  Искатель написав:Напишіть, будь ласка, який МСС-код видає при купівлі через застосунок Розетка. По ідеї, там має бути один МСС-код.Якщо платили карткою Сенса, то у ССА одразу видно МСС-код.
Наперед дуже дякую.


ССА показує 5399

Дякую за відповідь! Щось подібне я чекав. 5399 - це один з дуже небагатьох МСС-кодів, які у різних банках відносяться до різних категорій. У Альянсі та Монобанку - це категорія "Продукти", у Сенсі - це категорія "Маркетплейси", а у Приватбанку - взагалі щось інше.
Тобто це не різні МСС-коди при оплаті на Розетці, а просто різне трактування одного й того ж різними банками.

Аккорд Банк теж 5399 трактує, як продукти.
Повідомлення Додано: Суб 16 сер, 2025 10:21

  Искатель написав:
  Navegantes написав:
  Искатель написав:Напишіть, будь ласка, який МСС-код видає при купівлі через застосунок Розетка. По ідеї, там має бути один МСС-код.Якщо платили карткою Сенса, то у ССА одразу видно МСС-код.
Наперед дуже дякую.


ССА показує 5399

Дякую за відповідь! Щось подібне я чекав. 5399 - це один з дуже небагатьох МСС-кодів, які у різних банках відносяться до різних категорій. У Альянсі та Монобанку - це категорія "Продукти", у Сенсі - це категорія "Маркетплейси", а у Приватбанку - взагалі щось інше.
Тобто це не різні МСС-коди при оплаті на Розетці, а просто різне трактування одного й того ж різними банками.


У ПриватБанку це «Дім і ремонт». Хто як хоче, так і називає)
Повідомлення Додано: Суб 16 сер, 2025 10:48

Искатель
Ще інколи у розетки проскакує код 5732 (техніка). Від чого це залежить не знаю.
Повідомлення Додано: Суб 16 сер, 2025 11:56

  antey718 написав:Искатель
Ще інколи у розетки проскакує код 5732 (техніка). Від чого це залежить не знаю.


А якщо ви придбаєте товар на Розетці у "Легку розстрочку від Сенса" то буде "послуга" (МСС 7399). Якось в один день купував у них пиво та цукерки. Пиво пішло в категорію "Продукти" (МСС 5921), а цукерки - "Маркетплейси" (МСС 5399). Буває що в одному замовленні є продукти, побутова хімія, косметика - все йде по "Маркетплейси"
Повідомлення Додано: Нед 17 сер, 2025 08:09

  Navegantes написав:
  antey718 написав:Искатель
Ще інколи у розетки проскакує код 5732 (техніка). Від чого це залежить не знаю.


А якщо ви придбаєте товар на Розетці у "Легку розстрочку від Сенса" то буде "послуга" (МСС 7399). Якось в один день купував у них пиво та цукерки. Пиво пішло в категорію "Продукти" (МСС 5921), а цукерки - "Маркетплейси" (МСС 5399). Буває що в одному замовленні є продукти, побутова хімія, косметика - все йде по "Маркетплейси"

При оформленні "Легкої розстрочки" на будь-якому ресурсі буде МСС 7399, оскільки для цієї послуги окремий код, незалежно від того, що саме ви купляєте 👌🏻
Тому це не лише для Розетки діє, а загалом для такої послуги як "Легка розстрочка", бо оформлення відбувається через окремий термінал.

З повагою, Володимир 💎
Sense Bank
Повідомлення Додано: Нед 17 сер, 2025 15:54

Re: Sense Bank

Колеги, а що питають у відеочаті, коли блокується карта ?
