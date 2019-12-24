|
|
|
Sense Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 20 сер, 2025 15:23
Шановні Лорди та чарівниці!
Таке питання: як дізнатися, скільки є в наявності того чи іншого випуску ОВДП? От, наприклад, з'являється у Дії "Лазурне", серед продавців - Сенс Банк. Я роблю спробу купити 10 шт, воно видає: "Немає можливості", бо там було тільки 5, наприклад.
Я роблю повторну спробу, за цей час хтось уже купив.
Це якась фігня. Має десь бути індикатор наявності. Бо так гратися - це дурня цілковита.
-
Искатель
-
-
- Повідомлень: 6418
- З нами з: 22.02.16
- Подякував: 1071 раз.
- Подякували: 4873 раз.
-
-
Профіль
-
-
6
13
2
Додано: Сер 20 сер, 2025 15:38
Искатель написав:
Шановні Лорди та чарівниці!
Таке питання: як дізнатися, скільки є в наявності того чи іншого випуску ОВДП? От, наприклад, з'являється у Дії "Лазурне", серед продавців - Сенс Банк. Я роблю спробу купити 10 шт, воно видає: "Немає можливості", бо там було тільки 5, наприклад.
Я роблю повторну спробу, за цей час хтось уже купив.
Це якась фігня. Має десь бути індикатор наявності. Бо так гратися - це дурня цілковита.
Лорди та чарівниці дадуть вам відповідь на кшталт "Наразі немає технічної можливості показувати наявну кількість ОВДП в реальному часі".
Сам неодноразово стикався з ситуацією, яку ви описали. Приходиться грати у гру "Вгадай кількість та випереди інших". Більш того, навіть у додатку Сенса іноді можна не встигнути купити. Ти вводиш кількість, а тобі пише "доступно ... шт", і поки ти змінюєш кількість - вуаля, вже немає)
-
Navegantes
-
-
- Повідомлень: 413
- З нами з: 22.02.23
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 113 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Сер 20 сер, 2025 15:54
Sense Bank написав: novichok написав:
Чи не єдиний банк, який блокує карти при спробі добавити їх до Гугл Пей,до ака Приват (верніше добавляє а через деякілька хвилин блокує), т.п. По смс не розблокують, тіко дзвінок з купою питань, на кшалт "хто ваша дружина по знаку зодіаку".
Навіщо?
Така внутрішня політика служби безпеки банку)
Блокують та телефонують, щоб бути точно певним, що це робите ви, а не якийсь шахрай. Додатково може зіграти факт, якщо ви токенізували картку з недовіреного пристрою
Валерія 🫧
О, звіздочоти не перевелися. Я ще колись в Альфі був блоканутий за якусь дурницю, то також щось по зорям ворожили, чи дозволити мені зробити переказ синові чи воля богів інакша. Чомусь є впевненість що всі за Діонісієм і далі живуть. Правда, тоді хоч за прителепкуватий блок дали якось бонусів.
-
Ой+
-
-
- Повідомлень: 7067
- З нами з: 19.04.12
- Подякував: 109 раз.
- Подякували: 1119 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, ShtormK
, Модератор
|
Схожі теми
|
|1257
|308905
|
|
|16
|26085
|
|