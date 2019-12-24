RSS
Повідомлення Додано: Суб 23 сер, 2025 20:39

Re: Sense Bank

Re: Sense Bank

Так.
Я за акционный 5% кешбек.
За какие покупки там речь?
Вот у меня сегодня чудесная покупка - осаго со скидкой (имейте в виду, кстати, на hotline ) - 4131 грн, оплата Ящером в счет кредсредств.
Все условия выполнены, начислено орехов - 0!
Arien
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1229
З нами з: 09.09.14
Подякував: 168 раз.
Подякували: 74 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 23 сер, 2025 20:59

  Arien написав:Так.
Я за акционный 5% кешбек.
За какие покупки там речь?
Вот у меня сегодня чудесная покупка - осаго со скидкой (имейте в виду, кстати, на hotline ) - 4131 грн, оплата Ящером в счет кредсредств.
Все условия выполнены, начислено орехов - 0!
Вы от гляньте какой там МСС получился у вашой то супер-покупки. Найдите его в правилах КешьЮ и запомните это сильно-сильно :roll:
Но рассрочку оформить сможете :wink:

ПС. ОСАГО с какой франшизой купили, для какого региона?
Я брал на Полисе в мае с 0 для Киева за 4255 и еще 723 закинули на Фишку :wink:
Amethyst
Аватар користувача
Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 6644
З нами з: 05.05.21
Подякував: 510 раз.
Подякували: 1319 раз.
 
Профіль
 
4
1
1
11
Повідомлення Додано: Суб 23 сер, 2025 21:44

Amethyst

Amethyst
MCC 6300

спасибо Вам большое, ох уж эти волшебники чтоб они были здоровы!

С 2025 года по новому закону франшиза всегда нулевая. Потому и осаго чуть ли не в 2 раза выросла

на hotline 12% скидки + 5% бонусами на след. раз. 703 грн скидки вышло для нашего авто 2 л + плюс порт приписки большой город (Одесса) .
Arien
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1229
З нами з: 09.09.14
Подякував: 168 раз.
Подякували: 74 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 25 сер, 2025 17:45

Re: Sense Bank

Re: Sense Bank

  Arien написав:Вот у меня сегодня чудесная покупка - осаго со скидкой (имейте в виду, кстати, на hotline ) - 4131 грн, оплата Ящером в счет кредсредств.

Також страхував ОСЦПВ на hotline отримуючи чималі акційні кешбеки з letyshops. Та і
Finance.ua запустив акцію для водіїв: заповнюєш форму — отримуєш 1000 грн знижки на автоцивілку! https://news.finance.ua/ua/finance-ua-z ... vtocyvilku

Але зараз потрібно купляти нову і побачив, що на інших платформах знаходжу на тисячу дешевше, так що ніякі бонуси і знижки з hotline не перекривають по сумі.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7072
З нами з: 19.04.12
Подякував: 109 раз.
Подякували: 1119 раз.
 
Профіль
 
2
3
