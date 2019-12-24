Так.
Я за акционный 5% кешбек.
За какие покупки там речь?
Вот у меня сегодня чудесная покупка - осаго со скидкой (имейте в виду, кстати, на hotline ) - 4131 грн, оплата Ящером в счет кредсредств.
Все условия выполнены, начислено орехов - 0!
Додано: Суб 23 сер, 2025 20:39
Re: Sense Bank
Додано: Суб 23 сер, 2025 20:59
Вы от гляньте какой там МСС получился у вашой то супер-покупки. Найдите его в правилах КешьЮ и запомните это сильно-сильно
Но рассрочку оформить сможете
ПС. ОСАГО с какой франшизой купили, для какого региона?
Я брал на Полисе в мае с 0 для Киева за 4255 и еще 723 закинули на Фишку
Додано: Суб 23 сер, 2025 21:44
Amethyst
MCC 6300
спасибо Вам большое, ох уж эти волшебники чтоб они были здоровы!
С 2025 года по новому закону франшиза всегда нулевая. Потому и осаго чуть ли не в 2 раза выросла
на hotline 12% скидки + 5% бонусами на след. раз. 703 грн скидки вышло для нашего авто 2 л + плюс порт приписки большой город (Одесса) .
Додано: Пон 25 сер, 2025 17:45
Re: Sense Bank
Також страхував ОСЦПВ на hotline отримуючи чималі акційні кешбеки з letyshops. Та і
Але зараз потрібно купляти нову і побачив, що на інших платформах знаходжу на тисячу дешевше, так що ніякі бонуси і знижки з hotline не перекривають по сумі.
