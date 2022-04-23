Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Bolt написав:Блін. В себе ремонт робив теж спочатку думав всю проводку на мідну поміняти. Але не получилось. Хоч провода і шли в каналах в середині панелей але видно на кутах їх попритискали розчином, тож замінити не получилось. Короче подоставляв де треба розеток, на кухню і до бойлера протягнув одну лінію міддю від лічильника.Від якої послідовно через коробки причепив з шість розеток. Все на чотирьох автоматах висить. Виявляється я все робив не правільно, треба було так: https://youtube.com/shorts/8iMvzDaI6Vs? ... TdTRcKtynz
Так отож!!! І я про це кажу! Кажу, що буде ширина на пів стелі і пів стіни, як на відео☝️🤦🏻🤣🤣🤣
Faceless написав:Ще не забути для посудомийки і може закласти одну для подрібнювача в мийку Також якщо кухня досить велика то для тв ще А прям на кожну розетку окремо теж не має сенсу тягнути, якщо кілька розеток біля робочої поверхні то це один кабель
Правильне зауваження: посудомийку я випустив із списку. ТВ в кухні для орендарів можливо є зайвим... Подрібнювач в мийку для квартирантів - то можливо зайве... ще засунуть туди обценьки... або пальці...
Зараз зі Львовом щодня спілкуюся відразу з двома приятелями - прямо біда з тими квартирантами: зіпсували всю побутову техніку. За 3 роки. Бо заселялися молодята - а далі було як в пісні про "Життя та смерть Хоакіна Мур"єти": "Было только двое нас - а теперь нас трое..."
Коротше: заселилися молодята. Не відомо, що вони там вночі робили, але жінка народила відразу двійню, що чоловіку ДУЖЕ сподобалося. Почала жити з ними няня... Невідомо, що вони там без няні вночі робили - але народилася ще дитина. Прийшла працювати ще одна няня. На підмогу заїхали батько та мати жінки. А чоловік почав готуватися вивезти всіх за кордон - бо разом дуже швидко появилося троє дітей...
Ну ось хазяйва прийшли приймати оселю (завдаток 900 доларів, квартплата 700 доларів): - вся побутова техніка або спалена або зіпсована; фактично все перетворилося на "Общежитие монаха Бертольда Шварца" (с). - паркет вздувся - бо від того вздувалося не тільки паркетна планка - той, хто так вдало робив дітей, невдало економив на опаленні: сам врізав якісь вентилі на батареї, з яких капала вода на паркет.
Майстри про паркет сказали, що паркет не підлягає відновленню або зроблять "як получиться". Плямами та шматками. Щоби не перед"являли претензій до кольору візерунку... Порадили зняти весь паркет (залишки) та покласти плитку. Повстало питання яку плитку за ціною: Варіант А по 300 гривень квадрат. Варіант Б - по 1500 гривень квадрат. Треба зняти паркет та покласти плитку на площі кухні та їдальні - загальна площа 40 кв. м - витрати оцінили в 2000 доларів тільки на плитку...
Загальні збитки оцінені в 5 000 доларів при завдатку в 900 доларів.
Тому пану Успіх - враховуючи тенденції сучасності та умов Львова: ВСЕ ПО МІНІМУМУ...
Тобто, поки молодяти робили діточок ... хозяйка ніяк не контролювала, чи шо ... Поки няня, поки батьки ...
Двічі народити - це 2 роки, як мінімум, при самих гарних розкладах
akurt написав:Не беріть, пане Успіх, важкого у руки та дурного у голову: - дроти тільки мідні, найкращі. - штроби, розводка дротів та коробки. В коробках - пайка. - не треба ставити на одну кухню 123 розетки: все продумано до Вас: 1 - газовий котел, 1 - холодильник, 1- пічка СВЧ, 1 - з окремим кабелем - на варочну поверхню та "духову шафу", 2+2 біля "робочої поверхні" для кавоварки та кухонної техніки, 1 - для пилососа. Бо не розплатитеся за те все при нинішніх цінах. Щойно говорив зі Львовом: вже в 500 доларів квадрат на вкладаються, цифра наближається до 700 за квадрат. Одночасно ціни на оренду у Львові ПАДАЮТЬ. Де було 500 - вже 400. Де було 900 - вже 700.
Faceless написав:При цьому витрати на той нещасний кабель не такі вже й великі
Ну, як сказати)) Що витратити 100м кабелю(2,5кв) на всю квартиру, а що 300-400м (якщо вести від щитка до кожної розетки окремо) 7300грн/100м А якщо множити на 3, чи 4(якщо вести до кожної розетки окремо)- не такі вже і копійки! https:// Це раз. А друге питання було - це ж скільки площі в ширину займуть кабелі біля щитка в квартирі? - пів стіни в коридорі? А ну так, можна в кладовку/гардеробну завести(якщо вона є) Та і на стіні, чи стелі - це теж досить "широко" буде...
Спасибо Faceless
Успих, кто ж в эпицентре кабель покупает. [/qu ote] Вы просто не умеете покупать в Епицентре.Недавно покупал там колонку, цена 10500.Сторговал 10%💪
Бо на дверях атб пишуть, що обіцяють зарплатню продавцю/касиру 22500грн/міс! Це виходить, що якусь однокімнатну квартиру в панельці, касир атб може спокійно орендувати за 10Кгрн/міс, а на решти 12К - "шикувати"!)))
Сьогодні в атб на дверях/на аркуші надрукували інше: охоронець - 23100грн/міс., прибиральниця - 17300грн/міс.
Так що в нашого Болта може ЛЕГКО орендувати охоронець атб, чи навіть, прибиральниця!
Болт, нагадайте, скільки на моменті оренди у Ваших квіточках?(Біля Шувару і за Океаном)
Біля океану 8500, але після того, як прийшов сантехнік і взяв 4500, за те що зняв батарею і, замінив фланець бо підтікав, підняв з жовтня до 9000, Шувар вже більше року 15.