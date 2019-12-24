|
|
|
Sense Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 01 вер, 2025 16:14
Категории который месяц уже никакущие! ни продуктов, ни аптек - ерунда одна.
-
Arien
-
-
- Повідомлень: 1233
- З нами з: 09.09.14
- Подякував: 168 раз.
- Подякували: 74 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 01 вер, 2025 17:55
Друзі, підкажіть, якщо в деталях кредитки пише : "загальна заборгованість 10000 , з них у розстрочці - 10002" - це буде рахуватися, що в мене 2 власні гривні на рахунку? Питання важливе, бо пообіцяли акцію, але оплата повинна бути 100% з кредитних коштів. От тепер і думаю, дівати кудись ті 2 гривні, чи вони ролі не зіграють, бо кредитка ж все одно в мінусі.Чи мінус по розстрочкам - це окремо, а мінус по картці (а в мене тоді виходить плюс) - то окремо?
-
1finanсier
-
-
- Повідомлень: 1079
- З нами з: 02.09.19
- Подякував: 374 раз.
- Подякували: 71 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 01 вер, 2025 18:14
Arien написав:
Категории который месяц уже никакущие
! ни продуктов, ни аптек - ерунда одна.
Саме так.
Буду згортати з ними співробітництво.
Ліміти нікудишні. Для преміальності є інший банк.
В цій мушлі мʼяса більше нема
Хоча я в окремі місяці тільки на касі катаю її на 50-60 тис грн
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 16072
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 404 раз.
- Подякували: 2476 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
4
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, ShtormK
, Модератор
|
Схожі теми
|
|1260
|311035
|
|
|16
|26179
|
|