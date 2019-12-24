RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Sense Bank

Sense Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1476147714781479

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 106
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
13
2- Погане. Некомпетентне.
8%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
18
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
42
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: Пон 01 вер, 2025 16:14

Re: Sense Bank

Категории который месяц уже никакущие! ни продуктов, ни аптек - ерунда одна.
Arien
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1233
З нами з: 09.09.14
Подякував: 168 раз.
Подякували: 74 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 01 вер, 2025 17:55

Re: Sense Bank

Друзі, підкажіть, якщо в деталях кредитки пише : "загальна заборгованість 10000 , з них у розстрочці - 10002" - це буде рахуватися, що в мене 2 власні гривні на рахунку? Питання важливе, бо пообіцяли акцію, але оплата повинна бути 100% з кредитних коштів. От тепер і думаю, дівати кудись ті 2 гривні, чи вони ролі не зіграють, бо кредитка ж все одно в мінусі.Чи мінус по розстрочкам - це окремо, а мінус по картці (а в мене тоді виходить плюс) - то окремо?
1finanсier
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1079
З нами з: 02.09.19
Подякував: 374 раз.
Подякували: 71 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 01 вер, 2025 18:14

  Arien написав:Категории который месяц уже никакущие! ни продуктов, ни аптек - ерунда одна.

Саме так.
Буду згортати з ними співробітництво.
Ліміти нікудишні. Для преміальності є інший банк.
В цій мушлі мʼяса більше нема
Хоча я в окремі місяці тільки на касі катаю її на 50-60 тис грн
Hotab
 
Повідомлень: 16072
З нами з: 15.02.09
Подякував: 404 раз.
Подякували: 2476 раз.
 
Профіль
 
4
4
2
  #<1 ... 1476147714781479
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
О.Bank 1 ... 125, 126, 127
Фантом » Вів 24 гру, 2019 15:30
1260 311035
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 сер, 2025 23:45
посетитель
Universal Bank 1, 2
zoawlhxc » Вів 15 лют, 2022 11:52
16 26179
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 тра, 2025 14:27
yverstiuk

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (14783)
01.09.2025 18:14
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.