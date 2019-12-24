|
|
|
Sense Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 05 вер, 2025 09:28
Искатель написав:
Я вже мовчу про гривневі ОВДП, які куплялись через Дію.
А вот тут хотелось бы как раз поподробнее. Если в Дие покупать с White, то это засчитывается, как покупка и если покупать всего-то 3 гривневые бумаги (а валютных и одной хватит) в месяц, то пакет должен быть бесплатным. Если не был, то брать поддержку за ухо.
Вот почему было ждать, пока снимут комис, а не промониторить в SSA выполнение условий бесплатности - это уже я молчу. Быть спонсором банка - это дело благородное и похвальное.
edgar_po написав:
Кошти від ОВДП надходять на рахунки Мінфіну і він ними користується. СЕНС лише обліковує операції. На відміну від депозиту, коли кошти дійсно є на рахунках банку і він ними користується.
Цеж ази користування ОВДП, які ви в першому класі не вивчили, а тепер обвинувачуєте банк, який у випадку ОВДП є лише фінансовим брокером і ніким чином не користується вашими коштами.
Всё же азы несколько другие. Минфину поступают деньги только, когда кто-то покупает бумаги на его аукционе. Дальше у него от этих бумаг одни убытки. Покупка/продажа в SSA - это уже операции на вторичке, которые к Минфину не имеет никакого отношения. Средства, вложенные в бумаги, действительно не входят в счётчик для White, но потому, что они попадают на счета инвестиционной компании "Торговец" (securities@sensebank.com.ua
), которая является отдельной организацией от Сенсбанка, хоть и аффилированной. Поэтому счетами физика-владельца бумаг они не считаются. Просто отдельный от банка бизнес.
"СЕНС лише обліковує операції" - это ни о чём. Правильно сказать, что есть третья организация - "ДУ Сенс" (custody@sensebank.com.ua
), которая занимается учётом бумаг (они на этот учёт могут поступить от компании "Торговец", а могут и из других источников) и координацией передачи денег от Минфина владельцу бумаг при выплатах от Минфина (Минфин платит в ДУ, а он дальше переводит на счёт владельца. И этот счёт часто даже не в СенсБанке).
А Сенсбанк - он таки банк: заводит счета организациям и физикам, переводит между ними деньги, принимает на депо, выдаёт кредиты и т.п. обычный банковский функционал. В том числе и сам покупает ОВГЗ у Минфина и не только, как банк, чтобы, например, они засчитывались в обеспечение резервов и ещё и доход приносили.
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 5895
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 70 раз.
- Подякували: 724 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
6
Додано: П'ят 05 вер, 2025 11:21
moveton написав:
Вот почему было ждать, пока снимут комис, а не промониторить в SSA выполнение условий бесплатности - это уже я молчу. Быть спонсором банка - это дело благородное и похвальное.
Ну, справедливості заради, до останнього часу лежали долари на депозиті у наддостатній кількості) І лише у серпні промайнула думка: "Нащо дарма лежать, нехай попрацюють" - і купив через ССА кілька доларових паперів. За що й поплатився ))
Не шкода для "улюбленого" банку 50 грн, он перед Новим роком за неактивність 3$ з картки стягли... Сенс любить дріб'язок по кишенях тирити, не можна розслаблятися.
А я реально не відслідкував умови безкоштовності пакета.Вважай - помахав гаманцем перед "спеціалістом", спокусив ))
Ну, нічого, сьогодні закину трохи баксів на депозит - нехай радіють.
-
Искатель
-
-
- Повідомлень: 6426
- З нами з: 22.02.16
- Подякував: 1073 раз.
- Подякували: 4873 раз.
-
-
Профіль
-
-
6
13
2
Додано: П'ят 05 вер, 2025 11:38
Искатель написав: moveton написав:
Вот почему было ждать, пока снимут комис, а не промониторить в SSA выполнение условий бесплатности - это уже я молчу. Быть спонсором банка - это дело благородное и похвальное.
Ну, справедливості заради, до останнього часу лежали долари на депозиті у наддостатній кількості) І лише у серпні промайнула думка: "Нащо дарма лежать, нехай попрацюють" - і купив через ССА кілька доларових паперів. За що й поплатився ))
Не шкода для "улюбленого" банку 50 грн, он перед Новим роком за неактивність 3$ з картки стягли...
Это на форуме домохояек можно писать "не жалко 50 гривен". А тут дело принципа и даже проф.пригодности. "Это какой-то позор".(с)
-
jabba
-
-
- Повідомлень: 4937
- З нами з: 18.12.08
- Подякував: 368 раз.
- Подякували: 374 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 05 вер, 2025 11:54
Искатель
Так, по White треба 50000 грн. середньоденний коштів на рахунках, зараз в додатку в умовах обслуговування карти вже є уточнюючий напис - середньоденний залишок власних коштів на рахунках клієнта у банку... (без урахування рахунків у цінних паперах).
-
Oberon
-
-
- Повідомлень: 353
- З нами з: 15.09.20
- Подякував: 146 раз.
- Подякували: 42 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 05 вер, 2025 14:53
Oberon написав:Искатель
Так, по White треба 50000 грн. середньоденний коштів на рахунках, зараз в додатку в умовах обслуговування карти вже є уточнюючий напис - середньоденний залишок власних коштів на рахунках клієнта у банку... (без урахування рахунків у цінних паперах).
А пополнить телефон 10 раз по 5 гривен 1 числа религия не позволяет?
-
jabba
-
-
- Повідомлень: 4937
- З нами з: 18.12.08
- Подякував: 368 раз.
- Подякували: 374 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 05 вер, 2025 15:45
10 раз по 10 грн. телефон ніби треба поповняти. Принаймні я так робив, коли White тримав для валютних каруселей
-
ternofond
-
-
- Повідомлень: 26
- З нами з: 25.08.22
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 7 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 05 вер, 2025 15:48
moveton
навіщо так багато писати, щоб що? щоб показати свою обізнаність та розжувати (те що повинен знати умовний першокласник) або щоб сказати що кошти від ОВДП не зараховуються як кошти на рахунках. Бо банк або його сателіт перепродує папери, за які вже заплатив Мінфіну.
-
edgar_po
-
-
- Повідомлень: 559
- З нами з: 09.04.16
- Подякував: 46 раз.
- Подякували: 157 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: П'ят 05 вер, 2025 15:59
edgar_po написав:
навіщо так багато писати, щоб що? щоб показати свою обізнаність та розжувати (те що повинен знати умовний першокласник) або щоб сказати що кошти від ОВДП не зараховуються як кошти на рахунках.
Да я вот тоже не знаю зачем исправлять, когда неправду пишут. Хобби такое. Было настроение объяснить наколовшемуся поподробнее.
edgar_po написав:
Бо банк або його сателіт перепродує папери, за які вже заплатив Мінфіну.
Тут, раз просят, поправлю кратко: тоже неправда.
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 5895
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 70 раз.
- Подякували: 724 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
6
Додано: П'ят 05 вер, 2025 17:02
moveton написав: edgar_po написав:
Бо банк або його сателіт перепродує папери, за які вже заплатив Мінфіну.
Тут, раз просят, поправлю кратко: тоже неправда.
Уточню. Это заблуждение или неточность, а не враньё
-
Amethyst
-
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 6667
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 511 раз.
- Подякували: 1321 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
1
1
11
Додано: П'ят 05 вер, 2025 17:05
і звідки ця москальня лізе не пойму...
йдіть вже на свій РБК і там разгафівайТЄ
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 16763
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 585 раз.
- Подякували: 1760 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
1
7
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: riwalir
, vasyatko
і 1 гість
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
|
Схожі теми
|
|1260
|311630
|
|
|16
|26242
|
|