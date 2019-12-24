|
Sense Bank
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 05 вер, 2025 17:21
greenozon написав:
і звідки ця москальня лізе не пойму...
йдіть вже на свій РБК і там разгафівайТЄ
moveton українець. Просто дуже специфічний. Скучаючий по союзу, принципово росіянською. Підтримує повну відмову від сплати податків у бюджет воюючої держави.
Ну тут всякі є, є і такі.
Додано: Суб 06 вер, 2025 14:19
jabba написав: Oberon написав:Искатель
Так, по White треба 50000 грн. середньоденний коштів на рахунках, зараз в додатку в умовах обслуговування карти вже є уточнюючий напис - середньоденний залишок власних коштів на рахунках клієнта у банку... (без урахування рахунків у цінних паперах).
А пополнить телефон 10 раз по 5 гривен 1 числа религия не позволяет?
Щодо "позору" - згоден.
Щодо поповнення телефону... у мене "Рік без абонплат", я спеціально його вмикаю, щоб рік не думати про поповнення.
Мені простіше закинути пару тисяч зелених...
Додано: Суб 06 вер, 2025 14:22
Sense Bank написав:
Після 01.10.25 розмір ліміту повернеться до стандартного значення,
Володимир 💎
а якому тимчасовому генію прийшло в голову що ліміт, наприклад, витрат по моїй картці, який я власноруч!!встановлю, - діє максимум по останній день поточного місяця!
Шо за маячня? Чому не безстроково можу встановити, наприклад, нуль гривень на зняття готівки, як в нормальних інших банках ?
Додано: Суб 06 вер, 2025 14:22
Добре, тоді скористаюсь допомогою залу - і спитаю ще одне.
Чи правильно я розумію наступне?
У мене 7-го числа - РД. Я зазвичай виводжу карту "в нуль" (з урахуванням десятків розстрочок, звісно).
Я ж можу 7-го числа (завтра - неділя) платити не на терміналі Сенсу(!), не хвилюючись, що воно покаже залишок на вечір? Не хочеться банку ще сотку подарувати, а завтра потрібна картка АТБ Сенсу.
Додано: Суб 06 вер, 2025 15:00
flysoulfly написав: Sense Bank написав:
Після 01.10.25 розмір ліміту повернеться до стандартного значення,
Володимир 💎
а якому тимчасовому генію прийшло в голову що ліміт, наприклад, витрат по моїй картці, який я власноруч!!встановлю, - діє максимум по останній день поточного місяця!
Шо за маячня? Чому не безстроково можу встановити, наприклад, нуль гривень на зняття готівки, як в нормальних інших банках ?
Розмова йде про ліміти меморандуму, не плутати з картковими лімітами, їх ви можете самостійно встановити на постійну основу, або ж на певний термін у нашому застосунку 🙌🏻
Ваш банківський лицар, Кирило 🛡️
Додано: Суб 06 вер, 2025 16:14
Искатель написав:
Добре, тоді скористаюсь допомогою залу - і спитаю ще одне.
Чи правильно я розумію наступне?
У мене 7-го числа - РД. Я зазвичай виводжу карту "в нуль" (з урахуванням десятків розстрочок, звісно).
Я ж можу 7-го числа (завтра - неділя) платити не на терміналі Сенсу(!), не хвилюючись, що воно покаже залишок на вечір? Не хочеться банку ще сотку подарувати, а завтра потрібна картка АТБ Сенсу.
Можете.
Але для чого ви це запитуєте?
Ви ж давнішній користувач Алки. Ви ж можете подивитися в своїх виписках по кредитці, що приходять на пошту, як (за який термін) Алка проводить покупки у ваших улюб-х магазах.
На крайняк, можна глянути на самі квиташки у ССА, там вказується рядок з проводкою по рах
Додано: Суб 06 вер, 2025 16:33
Sense Bank написав: flysoulfly написав: Sense Bank написав:
Після 01.10.25 розмір ліміту повернеться до стандартного значення,
Володимир 💎
а якому тимчасовому генію прийшло в голову що ліміт, наприклад, витрат по моїй картці, який я власноруч!!встановлю, - діє максимум по останній день поточного місяця!
Шо за маячня? Чому не безстроково можу встановити, наприклад, нуль гривень на зняття готівки, як в нормальних інших банках ?
не плутати з картковими лімітами, їх ви можете самостійно встановити на постійну основу, або ж на певний термін у нашому застосунку🛡️
Тоді в мене після йнахнепотрібної обнови глючить ваш сса*ий додаточок.
Додано: Суб 06 вер, 2025 16:47
Підкажіть будь ласка, а в ІБ можливо якось переглянити список депозитів, що вже закінчились?
Додано: Суб 06 вер, 2025 17:30
Amethyst написав: Искатель написав:
Добре, тоді скористаюсь допомогою залу - і спитаю ще одне.
Чи правильно я розумію наступне?
У мене 7-го числа - РД. Я зазвичай виводжу карту "в нуль" (з урахуванням десятків розстрочок, звісно).
Я ж можу 7-го числа (завтра - неділя) платити не на терміналі Сенсу(!), не хвилюючись, що воно покаже залишок на вечір? Не хочеться банку ще сотку подарувати, а завтра потрібна картка АТБ Сенсу.
Можете.
Але для чого ви це запитуєте?
Ви ж давнішній користувач Алки. Ви ж можете подивитися в своїх виписках по кредитці, що приходять на пошту, як (за який термін) Алка проводить покупки у ваших улюб-х магазах.
На крайняк, можна глянути на самі квиташки у ССА, там вказується рядок з проводкою по рах
Я просто ніколи у цю дату карткою не користувався...Особливо, коли почали брати 100 грн при заборгованості від 20 грн.
Дякую за відповідь!
