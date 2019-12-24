На скільки пам'ятаю, то ні. Якщо щось цікавить щодо вже закритих угод, то можете звернутись до підтримка для уточнення
Додано: Суб 06 вер, 2025 18:08
На скільки пам'ятаю, то ні. Якщо щось цікавить щодо вже закритих угод, то можете звернутись до підтримка для уточнення
Додано: Нед 07 вер, 2025 14:34
це таки дріб'язковість. так, бажано слідкувати за таким дрібницями - але коли оперуєш сотнями тисяч - то увагу треба приділяти там. а такий досвід запам'ятовується краще
Додано: Пон 08 вер, 2025 14:16
Чем крупнее суммами оперирует разгильдяй тем крупнее попадосы возможны. И почему "возможны"? Вернее сказать - они будут неизбежны.
Додано: Пон 08 вер, 2025 21:41
Re: Sense Bank
Я спрашивала раньше за 50 грн бонусных при покупках в АНЦ от 800 грн (покупки на сайте)
Сама отвечу, от чародеев сениных не дождешься: многоразово, можно эксплуатировать.
Мужу как раз после ранения очень пригодилось...
