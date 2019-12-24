|
|
|
Sense Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 17 вер, 2025 19:02
moveton написав:
(2003й год, но не суть)? Ну не знаю, не знаю. Там точно сказано, что если адресат в ответ пришлёт подтверждение приёма (и я так понимаю, что это в свою очередь должен быть документ с подписью), то уже не сможет сказать, что не получал. А насколько ответ по SMTP имеет юридическую значимость и как его вообще для такой значимости фиксировать - это дело тёмное и сомнительное, как по мне. Если интересно посудиться, то для начала сойдёт.
Да, спасибо, странно меня память подвела.
На самом деле все четче чем с обычной почтой.
Во-первых, подтверждение о доставке на сервер адресата абсолютно стандартное и легко проверяется по логам mail-сервера. Во-вторых, адресат по нормам деловодства должен бы прислать подтверждение о прочтении, и подделать его невозможно, т.к. все проходит опять же через mail-сервер. Во-третьих, согласно закону о обращении граждан адресат письмо должен рассмотреть как обращение гражданина и присвоить ему входящий регистрационный номер
(это и есть подтверждение) и его прислать в ответе. А если нет - всегда можно позвонить, представиться четко, изложить полную информацию о письме, получить устное подтверждение и попросить указать регистрационный номер. Также нужно обязательно попросить собеседника с той стороны представиться с должностью. Разговор записать.
Если дело пахнет судебными тяжбами, е-письмо со сканом заявления или его файлом с электронной подписью рекомендую подтверждать перечнем вложения, все вложенные файлы именовать понятно, потом в любом почтовике это прекрасно печатается и прилагается к чему надо. По телефону можно передиктовать все вложения, уточнить получение и опять же записать.
Поверьте, возиться с бывшей государственной почтой на порядок гембельнее, чем с логами mail-серверов.
-
Arien
-
-
- Повідомлень: 1242
- З нами з: 09.09.14
- Подякував: 168 раз.
- Подякували: 80 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 17 вер, 2025 19:05
Кстати, изначально было задумано, что если юрлицо указывает свой офиц. email - то по умолчании всю почту на него оно получает, а если что-то не пришло - это его проблемы. Поэтому многие коммунальщики старались избегать публикации своих адресов (а не иметь тоже нельзя, регулятор требует).
-
Arien
-
-
- Повідомлень: 1242
- З нами з: 09.09.14
- Подякував: 168 раз.
- Подякували: 80 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 17 вер, 2025 19:11
Sense Bank написав:
Це перівіряє партнер (АНЦ) по унікальному зареєстрованому клієнту в їх системі. Якщо ви маєте різні акаунти на різних номерах, то на кожен номер можна буде скористатися по 1му разу 😉
Ваш банківський лицар, Кирило 🛡️
Спасибо, Кирилл. То есть, даже одной картой Sense можно оплачивать заказы для разных профилей в системе АНЦ + партнеры?
-
Arien
-
-
- Повідомлень: 1242
- З нами з: 09.09.14
- Подякував: 168 раз.
- Подякували: 80 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 17 вер, 2025 19:28
Arien написав: Sense Bank написав:
Це перівіряє партнер (АНЦ) по унікальному зареєстрованому клієнту в їх системі. Якщо ви маєте різні акаунти на різних номерах, то на кожен номер можна буде скористатися по 1му разу 😉
Ваш банківський лицар, Кирило 🛡️
Спасибо, Кирилл. То есть, даже одной картой Sense можно оплачивать заказы для разных профилей в системе АНЦ + партнеры?
Так, вірно. Перевірка здійснюється виключно з боку партнера, не банку 🙌🏻
Ваш банківський лицар, Кирило 🛡️
-
Sense Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 13171
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 185 раз.
- Подякували: 1423 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
2
Додано: Сер 17 вер, 2025 19:39
Sense Bank написав: Arien написав: Sense Bank написав:
Це перівіряє партнер (АНЦ) по унікальному зареєстрованому клієнту в їх системі. Якщо ви маєте різні акаунти на різних номерах, то на кожен номер можна буде скористатися по 1му разу 😉
Ваш банківський лицар, Кирило 🛡️
Спасибо, Кирилл. То есть, даже одной картой Sense можно оплачивать заказы для разных профилей в системе АНЦ + партнеры?
Так, вірно. Перевірка здійснюється виключно з боку партнера, не банку 🙌🏻
Ваш банківський лицар, Кирило 🛡️
600 бонусів водафон знижа в АНЦ 10% на офлайн покупки.
-
Ой+
-
-
- Повідомлень: 7099
- З нами з: 19.04.12
- Подякував: 109 раз.
- Подякували: 1123 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
4
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1260
|313260
|
|
|16
|26795
|
|