Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Sense Bank

Sense Bank
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них.
Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 106
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
13
2- Погане. Некомпетентне.
8%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
18
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
42
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: Чет 18 вер, 2025 13:20

Ще є варік з аптекою 911 5% скидки по промокоду на вихідні (без обмежень) + 5% кешабека від котобанку.
Пром дали за підписку аптечний тг канал та шлють кожну п'ятницю.
novichok
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3660
З нами з: 31.03.13
Подякував: 36 раз.
Подякували: 314 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 18 вер, 2025 15:25

Заранее извиняюсь за оффтоп.

  Arien написав:Во-третьих, согласно закону о обращении граждан адресат письмо должен рассмотреть как обращение гражданина и присвоить ему входящий регистрационный номер (это и есть подтверждение) и его прислать в ответе. А если нет - всегда можно позвонить, представиться четко, изложить полную информацию о письме, получить устное подтверждение и попросить указать регистрационный номер.

1. Сколько отправлял электронных обращений - ни разу (!) не прислали входящий номер в ответ.
2. А если по телефону скажут входящий номер от фонаря?
Аудиозапись тоже под вопросом: видел судебное решение, где суд заявил: "непонятно, где и когда сделана запись, непонятно, кто на самом деле на ней говорит. Не принимаем к рассмотрению".

  Arien написав:Если дело пахнет судебными тяжбами, е-письмо со сканом заявления или его файлом с электронной подписью рекомендую подтверждать перечнем вложения, все вложенные файлы именовать понятно, потом в любом почтовике это прекрасно печатается и прилагается к чему надо. По телефону можно передиктовать все вложения, уточнить получение и опять же записать.

3. Отправлял эл.обращение - с эл.подписью в формате ".p7s", текст и подпись в разных файлах. Т.е. для проверки через гос.сайты (id.gov.ua, czo.gov.ua и т.д.) нужно взять ОБА файла и перенести их в поле (иначе они скажут "подписи нет").
И да! мне присылают ответ "обращение не подписано, не рассматриваем". Хотя подпись проверяется корректно (если всё сделать правильно).
Driver
Аватар користувача
 
Повідомлень: 452
З нами з: 13.06.16
Подякував: 75 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
 
