Ще є варік з аптекою 911 5% скидки по промокоду на вихідні (без обмежень) + 5% кешабека від котобанку.
Пром дали за підписку аптечний тг канал та шлють кожну п'ятницю.
Додано: Чет 18 вер, 2025 13:20
Додано: Чет 18 вер, 2025 15:25
Заранее извиняюсь за оффтоп.
1. Сколько отправлял электронных обращений - ни разу (!) не прислали входящий номер в ответ.
2. А если по телефону скажут входящий номер от фонаря?
Аудиозапись тоже под вопросом: видел судебное решение, где суд заявил: "непонятно, где и когда сделана запись, непонятно, кто на самом деле на ней говорит. Не принимаем к рассмотрению".
3. Отправлял эл.обращение - с эл.подписью в формате ".p7s", текст и подпись в разных файлах. Т.е. для проверки через гос.сайты (id.gov.ua, czo.gov.ua и т.д.) нужно взять ОБА файла и перенести их в поле (иначе они скажут "подписи нет").
И да! мне присылают ответ "обращение не подписано, не рассматриваем". Хотя подпись проверяется корректно (если всё сделать правильно).
