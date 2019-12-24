Ще є варік з аптекою 911 5% скидки по промокоду на вихідні (без обмежень) + 5% кешабека від котобанку.
Пром дали за підписку аптечний тг канал та шлють кожну п'ятницю.
Додано: Чет 18 вер, 2025 13:20
Додано: Чет 18 вер, 2025 15:25
Заранее извиняюсь за оффтоп.
1. Сколько отправлял электронных обращений - ни разу (!) не прислали входящий номер в ответ.
2. А если по телефону скажут входящий номер от фонаря?
Аудиозапись тоже под вопросом: видел судебное решение, где суд заявил: "непонятно, где и когда сделана запись, непонятно, кто на самом деле на ней говорит. Не принимаем к рассмотрению".
3. Отправлял эл.обращение - с эл.подписью в формате ".p7s", текст и подпись в разных файлах. Т.е. для проверки через гос.сайты (id.gov.ua, czo.gov.ua и т.д.) нужно взять ОБА файла и перенести их в поле (иначе они скажут "подписи нет").
И да! мне присылают ответ "обращение не подписано, не рассматриваем". Хотя подпись проверяется корректно (если всё сделать правильно).
Додано: Чет 18 вер, 2025 19:41
Тоже сильно удивило, что это прям все должны. Не, может по какому-то закону (но в 851 я такого не видел) и должны. Но Украина же. Поборы в действие вводятся быстро, а для хорошего для пересичных 22 года не срок.
Недавно развлекался с налоговой. Электронное общение, таки есть квитанции о приёме, зачастую даже две. Круто, НО! Подал в апреле декларацию о доходах физика и там были доходы от ОВГЗ. По самой форме декларации их можно только колхозно без описания вписать в строчку "прочие доходы, не подлежащие налогообложению". Но меня инспектор сразу предупредила, что нужно обязательно прикладывать пояснение что это за доходы. Хоть это на практике и обязательно, сама форма подачи декларации к ней приложить пояснение не позволяет. Пишется в свободной форме отдельным обращением в налоговую. Ну ОК, отправил отдельно. Несколько дней назад звонок:
- Вы подавали декларацию, но не пояснили что это за доходы такие.
- Отправлял же пояснение.
- Не вижу. А когда это было?
- (не выражая вслух мысли, как можно не найти обращение, которых у отправителя целое одно в этом году) В тот же день, когда подавал декларацию.
- (через час поисков) О, нашла! Но плохо пояснили. Вы тут пишете...
Я, конечно, уже не помню что я 5 месяцев назад писал, иду в кабинет смотреть и обнаруживаю, что в этой модной системе для меня показывается только, что я чего-то отправлял. А что именно - уже не посмотреть. Пришлось по телефону слушать и разбираться. Но тут хоть адресат был можно сказать доброжелательный. А если бы такой, который в гробу видел мои обращения?
Додано: Чет 18 вер, 2025 22:11
Я сразу как отправляю - в письме прошу ответить с рег. номером. Если не присылают - следующим письмом прошу прислать или звоню.
Понимаете, человек с той стороны может соврать по любому поводу. Мне утверждали, к примеру, что не получали документ, хотя у меня в руках была заверенная почтой опись вложения с его наименованием. А мне говорят: ми не отримали, нічого не знаємо. Как там в классике: машина не наша, сотрудники не наши.
А поэтому представьтесь и озвучьте дату и время. А суд, я Вам хочу сказать, может все, и бумажку с Укрпочты подвергнуть сомнению. Потому что 1) суд завжди розглядає докази на власний розсуд 2) суд украинский
Я Вам честно скажу, я все обращения отправляю с рукописной подписью.
Потому что закон об обращении граждан вовсе не требует электронную.
Вы безусловно могли отправить второе обращение со скринами. И предупреждением что отправите в соотв. инстанцию жалобу на такого-то персонажа.
А спойлера нет на финансе или я не вижу?
Касательно акции с АНЦ: сегодня делала заказ на второй номер телефона и вторую карту ( так получилось ) . Прошло 50 + 10 в бонусах АНЦ (10 новому клиенту плюшка )
Додано: Чет 18 вер, 2025 22:20
А теперь подскажите, пожалуйста, почему могут не начислиться 2% по карте АТБ?
Сумма чека - 362 грн. Карта АТБ. МСС у мага правильные, продуктовые.
Что не так?
Додано: Чет 18 вер, 2025 22:59
Додано: Чет 18 вер, 2025 23:41
Да, оф. email, гл АТБ, ТОВ "АТБ-Маркет", адрес, ИНН.
Это не новый магазин, он давно растет на том месте.
Заглянула еще раз в е-банкинг: детали операции - ожидает списание средств.
Я хз чего так. Оплата прошла в магазине, иначе бы меня с моим кулечком не выпустили.
