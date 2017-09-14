RSS
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
  #<1 ... 15169151701517115172
Повідомлення Додано: П'ят 19 вер, 2025 00:09

  BIGor написав:ЛАД а чого у вас так бомбануло по мовному питанню? Розумію що ви нац. меншина, але російськомовних в Україні ніколи не притісняли.

Меня не бомбануло.
И я писал совсем не об этом.
Если вы не поняли, то это ваша проблема.
И вы правильно написали в прошедшем времени. В давно прошедшем.

P.s. Кстати, у вас оригинальное понимание термина "нац. меншина". Это, вообще-то, определяется не языком. 4 года назад здесь практически все писали на русском. Все были представителями "нац. меншин"? Вы, между прочим, тоже, если не ошибаюсь. :)
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36202
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5355 раз.
Подякували: 4859 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 19 вер, 2025 00:51

  ЛАД написав:
  BIGor написав:ЛАД а чого у вас так бомбануло по мовному питанню? Розумію що ви нац. меншина, але російськомовних в Україні ніколи не притісняли.

Меня не бомбануло.
И я писал совсем не об этом.
Если вы не поняли, то это ваша проблема.
И вы правильно написали в прошедшем времени. В давно прошедшем.

P.s. Кстати, у вас оригинальное понимание термина "нац. меншина". Это, вообще-то, определяется не языком. 4 года назад здесь практически все писали на русском. Все были представителями "нац. меншин"? Вы, между прочим, тоже, если не ошибаюсь. :)

Так вас притісняють чи ні? Скажеш чесно?
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10170
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1470 раз.
Подякували: 1875 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 19 вер, 2025 00:52

Трамп на пресс-конференции в Лондоне:
[Мы] собирались уйти из Афганистана, но мы собирались сделать это с силой и достоинством, и мы собирались сохранить Баграм, крупнейшую авиабазу, одну из крупнейших в мире. Мы отдали её им [Талибану] просто так.

Кстати, мы пытаемся вернуть его. Это может быть немного срочным. Мы пытаемся вернуть его, потому что им кое-что от нас нужно. Мы хотим вернуть эту базу.

Одна из причин, по которой нам нужна эта база, заключается, как вы знаете, в том, что она находится в часе езды от места, где Китай производит свое ядерное оружие.
https://www.theguardian.com/politics/live/2025/sep/18/donald-trump-state-visit-uk-keir-starmer-labour-politics-latest-news?CMP=share_btn_url&page=with%3Ablock-68cc23898f08e4203c9a7081#block-68cc23898f08e4203c9a7081
Ни фига себе заявка!
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36202
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5355 раз.
Подякували: 4859 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 19 вер, 2025 01:03

  BIGor написав:............
Так вас притісняють чи ні? Скажеш чесно?

Честно?
Сбежал в Польшу, сиди и не возникай.
Если вы так озабочены мовним питанням, то возвращайтесь в Украину и на фронт. Или хотя бы приедьте и поживите в Херсоне. Или в Харькове. Или ещё в некоторых городах. Потом будете задавать вопросы.
Дешёвый провокатор.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36202
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5355 раз.
Подякували: 4859 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 19 вер, 2025 01:15

Вопрос: Было ли ошибкой приглашать Путина на Аляску? Какие меры вы теперь будете предпринимать против него?

Стармер заявил, что некоторые европейские страны «слишком зависят от энергоносителей из России».

По его словам, волшебного средства не существует.

По его словам, сейчас важно вывести Украину в максимально сильную позицию.

Трамп заявил, что если цена на нефть упадет, у Путина «не останется выбора, он выйдет из этой войны».

Однако европейские страны покупают нефть у России, сказал он.

Он заявил, что ввел санкции против Индии, чтобы заставить ее прекратить покупать нефть у России.

Он продолжил:

Я готов пойти на другие меры, но не тогда, когда люди, за которых я борюсь, покупают нефть у России. Если цена на нефть снизится, Россия, попросту говоря, смирится.

И это был последний вопрос.
https://www.theguardian.com/politics/live/2025/sep/18/donald-trump-state-visit-uk-keir-starmer-labour-politics-latest-news?CMP=share_btn_url&page=with%3Ablock-68cc1d8d8f08895801e07adc#block-68cc1d8d8f08895801e07adc
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36202
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5355 раз.
Подякували: 4859 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 19 вер, 2025 01:22

  ЛАД написав:
  BIGor написав:............
Так вас притісняють чи ні? Скажеш чесно?

Честно?
Сбежал в Польшу, сиди и не возникай.
Если вы так озабочены мовним питанням, то возвращайтесь в Украину и на фронт. Или хотя бы приедьте и поживите в Херсоне. Или в Харькове. Или ещё в некоторых городах. Потом будете задавать вопросы.
Дешёвый провокатор.
та плювати йому як на мову, так і на віру і виборчі права. Спокійно по польськи буде говорити а замість української церкви піде в костьол, або і нікуди не піде)
Головне щоб задниця в безпеці, така більшість народу, не бачу в тому нічого такого...
проблема лиш в невідповідності своїх мотивів до тих мотивів, що бігорами озвучуються як загальнонародні.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3513
З нами з: 24.06.14
Подякував: 116 раз.
Подякували: 91 раз.
 
Профіль
 
1
1
  #<1 ... 15169151701517115172
