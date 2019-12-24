RSS
Повідомлення Додано: П'ят 19 вер, 2025 15:50

  Arien написав:
  Arien написав:А теперь подскажите, пожалуйста, почему могут не начислиться 2% по карте АТБ?

Сумма чека - 362 грн. Карта АТБ. МСС у мага правильные, продуктовые.
Что не так?


Уважаемые рыцари и чародеи, что с этим делать? до сих ожидает списания, кстати, оплата.

Те, що операція очікує списання, ніяк не має впливати на нарахування бонусів🤷‍♂️ Тому треба дивитись що і як там. Зараз напишу вам у особисті

Повідомлення Додано: Суб 20 вер, 2025 22:23

Re: Sense Bank

  Driver написав:3. Отправлял эл.обращение - с эл.подписью в формате ".p7s", текст и подпись в разных файлах. Т.е. для проверки через гос.сайты (id.gov.ua, czo.gov.ua и т.д.) нужно взять ОБА файла и перенести их в поле (иначе они скажут "подписи нет").
И да! мне присылают ответ "обращение не подписано, не рассматриваем". Хотя подпись проверяется корректно (если всё сделать правильно).
Было у меня такое с региональным ДМСУ. Пришёл лично после получения такого ответа, но уже с бумажной версией обращения. При мне сотрудник говорила, что прислал я только подпись без самого обращения. Проверяла она через портал Дія. Ну там я показал, что на портале можно загрузить не подписанное заявление -- она была удивлена, попросила прощения.

С банками такого не было, в т. ч. у Сенса. Электронное обращение принимали без проблем.

ps Очень печально, что много вариантов подписания и есть риски, что не все умеют работать со всеми форматами подписей.
Повідомлення Додано: Нед 21 вер, 2025 15:51

  Howl написав:Очень печально, что много вариантов подписания и есть риски, что не все умеют работать со всеми форматами подписей.


Как вариант если отправляете с е-подписью - дописывать что-то типа: звертаю Вашу увагу, що звернення підписано за допомогою е-підпису, детальну інструкцію про перевірку якого можна подивитись за посиланням ...

То есть, Вы сделаете уже все что возможно и более чем возможно, чтобы получатель комфортно выполнил свои обязанности.

Да... за чиновниками глаз да глаз, как за малыми детьми или питомцами, чтобы не нашкодили
