Сенька вчергове ріже кешбеки. Питання «на кого його поміняти» встає все гостріше.
Вимога - новий кандидат повинен мати національний Кешбек. Ну і нормальні відсотки (1-2) по категоріям типу «продукти» «ресторани».
Бо це жлобство Сені вже напрягає.
Додано: Сер 01 жов, 2025 11:35
Re: Sense Bank
Додано: Сер 01 жов, 2025 12:13
Hotab Глобус, нє? НК в наличии - требуемые категории за кредитные ниже 2% пока не опускались. Но лимит дают не всегда. Но если дают то карта полезная
