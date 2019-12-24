На каком-то левом сайте sensebank.ua
Додано: Сер 01 жов, 2025 18:17
На каком-то левом сайте sensebank.ua
Додано: Сер 01 жов, 2025 20:23
Класно придумали, тепер доведеться купувати моркву на 5к грн з 2-х акаунтів.
Питання представнику.
1. Якщо повністю закрити пакет White, то куди підуть виплати по ОВДП?
2. Якщо відкрити поточний рахунок в грн, то обслуговування буде безкоштовно? І щоб перевести виплати по ОВДП на цей рахунок потрібно буде писати в підтримку?
Додано: Сер 01 жов, 2025 20:28
Re: Sense Bank
ляяяяяя....................
Вимкнули безкоштовні розтрочки на 3міс! Це до 1 січня, зазвичай?
Додано: Сер 01 жов, 2025 20:48
...
Додано: Сер 01 жов, 2025 20:48
У Моні, Pumb є Національний кешбек. Якщо за свої, то у Моні буває непоганий кешбек: кіно 10%, таксі 5%. Якщо за чужі, то Pumb мені в цьому місяці насипав на квіти 20%, комуналка 1%, продукти 1%, одяг/взуття 3%. Ізя за чужі паливо 1%, ресторани 3%, медичні послуги 2%. Сдуру буває Прихват десь раз у 3 місяці, коли деякий час не користуюсь кредиткою, видає шось тіпа паливо 20%.
У Секса витрачав з картки Red 2.0 у межах наданого ліміту 329 гривень, але схоже вони займаються нає, дурять корочє.
Приклад, була акція: +2% кешбеку на 3 дні за кредиткою. Плюс підключив 0.5% продукти та 0.5% за оплату гаджетом. І шо ми маємо? А маємо шо нарахували 0.5% за продукти, та 2% по акції, але не нарахували 0.5% за оплату гаджетом. Це при тому, шо той, хто надав мені ліміт у розмірі 329 гривень, хай сам спробує витрачать 3 дні гроші, шоб воно йшло за кредитні, та було у межах кредитного ліміту.
Додано: Сер 01 жов, 2025 21:17
Нажаль, на практиці все виглядає так:
Придивився, не для всіх кредиток розтрочки відтепер
Додано: Сер 01 жов, 2025 21:22
M-Audio Тільки депозит і відсотки. Йде нарахування відсотків і одразу комісія!
