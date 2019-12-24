RSS
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них.
Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 106

Sense Bank 3.5 5 106
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
13
2- Погане. Некомпетентне.
8%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
18
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
42
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 106
Кащей
Тому що тому. Мені не 50 гривень треба перекидати, з АТБ-шною картою хіба за хлібом сходити в АТБ і з Вигодою за новим перфоратором для сусідів. :lol:
  Striker написав:Кащей
Тому що тому. Мені не 50 гривень треба перекидати, з АТБ-шною картою хіба за хлібом сходити в АТБ і з Вигодою за новим перфоратором для сусідів. :lol:

А кто запрещает с АТБ перевести потом на текущий счёт? Вроде, лимиты такой операции более, чем щедрые.
moveton
А який в цьому сенс, якщо можна одразу на поточний? Фінмон не враховує таку операцію між своїми рахунками і не збудиться потім? Як з 3-денними депо. Якісь, блд, дивні поради. Я кажу, що мені треба саме поточний рахунок, а вони мені про АТБ. :lol:
Re: Sense Bank

Если я правильно понимаю, СЭП с Ящера без комиссии на любую сумму?
Придется, видимо, уходить от пакетной карты.
  Striker написав:moveton
А який в цьому сенс, якщо можна одразу на поточний? Фінмон не враховує таку операцію між своїми рахунками і не збудиться потім? Як з 3-денними депо. Якісь, блд, дивні поради. Я кажу, що мені треба саме поточний рахунок, а вони мені про АТБ. :lol:

Это просто альтернатива "писати в суперпідтримку, щоб змінили рахунок для зарахування". Финмон на внутрибанк между своими счетами не реагирует. Алка это не, прости господи, Укрсиб. Но можно и написать, тоже рабочий вариант 8)
  Arien написав:Если я правильно понимаю, СЭП с Ящера без комиссии на любую сумму?

Ну как любую. В пределах лимитов SSA. Дальше уже в отделении за деньги.
  Striker написав:moveton
А який в цьому сенс, якщо можна одразу на поточний? Фінмон не враховує таку операцію між своїми рахунками і не збудиться потім? Як з 3-денними депо. Якісь, блд, дивні поради. Я кажу, що мені треба саме поточний рахунок, а вони мені про АТБ. :lol:


Відкриваєте в додатку Сенса поточний рахунок, потім пишете в чаті підтримки "Прошу здійснювати на рахунок UA.......виплати купонів та тіла погашень по наступним ОВДП..."
Відповідь отримаєте в чаті. Я вчора о 12 написав, через дві години отримав підтвердження про зміну рахунку
  Striker написав:Класно придумали, тепер доведеться купувати моркву на 5к грн з 2-х акаунтів.
Питання представнику.
1. Якщо повністю закрити пакет White, то куди підуть виплати по ОВДП?
2. Якщо відкрити поточний рахунок в грн, то обслуговування буде безкоштовно? І щоб перевести виплати по ОВДП на цей рахунок потрібно буде писати в підтримку?

Якщо рахунок для виплати ОВДП закритий, то виплата автоматично надійде на інший активний дебетовий рахунок в банку 👌🏻
Якщо такого рахунку немає, то потрібно буде звернутись до підтримки й надати реквізити рахунку для виплати.
Обслуговування поточного рахунку безкоштовне, проте по ньому також є комісія за неактивний рахунок, умови аналогічні до карткових 😇

Змінити рахунок для виплати можна у нашій підтримці, доволі швидко зміна проходить 💙

З повагою, Володимир 💎
Sense Bank
  moveton написав:
  alibob написав:Тобто зараз щоб закрити рахунки треба топати в касу.

Что валюта покупается только на карту - есть такое по жизни. А Вайт нынче удалённо не открыть? У него первый месяц шаровый. Или теперь его не открыть потому, что счета от Блека ещё есть?


Сьогодні успішно продавав валюту з поточного на гривневу карту.
Нещодавно купляв валюту з гривневої карти на поточний доларовий. Ніби можна і без карти куплять валюту
atb red2.0

Допоможіть будь ласка розшифрувати пункт з тарифів ред2.0(для атб аналогічний пункт)

Переказ коштів з кредитної картки на іншу картку Банку через банкомат Банку та
за допомогою послуги «Переказ з карти на карту»12 (на картку будь-якого банку
України), від суми операції
11.1 за рахунок власних коштів (по Україні) 16 Не тарифікується 10
11.2 за рахунок кредитних коштів (по Україні) 4 % min 20 грн.

Як я позумію, то цей пункт не покриває випадок переказу зі своєї карти на карту українського банку за допомогою ССА. В ССА малюють комісію при спробі створити такий п2п переказ.
Що вони мають на увазі під послугою «Переказ з карти на карту» в цьому пункті? Може тянучку з іншого банку?

Також думаю закривать пакет. Не бачу сенсу платити Сенсу 150 грн щомісяця. Обираю собі гривневу карту натомість.
Без валютної карти обійдусь, немає там послуг, за якими слід сумувати
