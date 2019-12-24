RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Sense Bank

Sense Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1501150215031504>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 106
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
13
2- Погане. Некомпетентне.
8%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
18
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
42
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: Сер 08 жов, 2025 12:18

  Кочевник написав:Так перевипусти Ред на Ред 2.0. Це безкоштовно.

Ба більше. Я нічого не перевипускав і мій Максимум вже в тарифі Ред.2.0 -- таке вказує в ССА! Правда Розстрочку від 1000 грн я ще не оформлював в жовтні
Amethyst
Аватар користувача
Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 6721
З нами з: 05.05.21
Подякував: 517 раз.
Подякували: 1333 раз.
 
Профіль
 
5
1
1
11
Повідомлення Додано: Сер 08 жов, 2025 13:04

  Amethyst написав:
  moveton написав:Потому, что весь обсуждаемый документ - это про операции в отделении.
А де ж док-т по ССА? Десь лежить окремим додатком в ДКБО? Чудная Алка кипіш просто так наводить! :P :P

В справке. Там, правда, ощадника отдельным пунктом нет. Уж не знаю считает его SSA карточным или текущим. Но комис в любом случае нулевой. А кто в отделении с текущего или с ощадника раньше переводил хоть на свой карточный, с того должны были 1% взять. Очень странно, если не делали.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6018
З нами з: 23.03.18
Подякував: 76 раз.
Подякували: 739 раз.
 
Профіль
 
3
7
Повідомлення Додано: Сер 08 жов, 2025 14:28

  kulikrom написав:Red Cash довгі роки полочную була, а тут щодо розстрочок зміни, звичайний Red вже не працює безкоштовно на 3 міс.
Шановне панство! Нагадайте, якщо з Red Cash умовних паличок на 3тищ купити на інтернет-сайті за рахунок кред. ліміту, чи не буде якоїсь комісії та чи можна очікувати, що як й на звичайному Red буде запропоновано оформити розстрочку й, у разі її оформлення, в поточну РД нічого не сплачувати?

Акційна розстрочка наразі доступна лише для карток RED 2.0, RED Cash, та "Максимум готівка". У вашому прикладі, якщо покупка буде з картки RED Cash - акційну розстрочку буде можливість оформити, але для звичайної картки Red вона не буде пропонуватися. Єдина комісія, що списується після покупки в найближчу розрахункову дату - це 100 грн. РКО, за наявного боргу від 50 грн. У разі, якщо заборгованість переведена в розстрочку, комісія РКО не списується 👌🏻

Ваш банківський лицар, Кирило 🛡️
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 13191
З нами з: 18.02.13
Подякував: 185 раз.
Подякували: 1425 раз.
 
Профіль
 
2
2
2
Повідомлення Додано: Сер 08 жов, 2025 18:26

  Кащей написав:
  Striker написав:Amethyst
Дякую. В мене облігації куплені в Сенсі з White, відповідно виплата на White. Але якщо я закрию White, то тоді має впасти на інший рахунок. І треба, щоб це був не умовний Хамелеон, на якому -50к. :wink: А на поточний рахунок. Коротше, треба буде писати в суперпідтримку, щоб змінили рахунок для зарахування, бо тут щось не поспішають відповідати. А White скоріше за все доведеться закрити з таким покращенням.

почему бы не открыть для пополнений и выплат одну из бесплатных кредитно-дебетных карт - АТБ, Выгода, Профиплей?


В $ і €? 🤔😂😹
Bobua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2665
З нами з: 24.08.10
Подякував: 120 раз.
Подякували: 181 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 20:22

  Bobua написав:В $ і €? 🤔😂😹

О, до речі, а тут є можливість хоч якусь єврову або доларову картку поза пакетом мати?
M-Audio
 
Повідомлень: 3449
З нами з: 23.03.11
Подякував: 638 раз.
Подякували: 508 раз.
 
Профіль
 
1
2
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 20:24

  M-Audio написав:
  Bobua написав:В $ і €? 🤔😂😹

О, до речі, а тут є можливість хоч якусь єврову або доларову картку поза пакетом мати?

Ні, валютних карток поза пакетом немає, але завжди можна оформити поточний рахунок у потрібній валюті 😉

З повагою, Володимир 💎
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 13191
З нами з: 18.02.13
Подякував: 185 раз.
Подякували: 1425 раз.
 
Профіль
 
2
2
2
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 21:49

  Sense Bank написав:
  M-Audio написав:
  Bobua написав:В $ і €? 🤔😂😹

О, до речі, а тут є можливість хоч якусь єврову або доларову картку поза пакетом мати?

Ні, валютних карток поза пакетом немає, але завжди можна оформити поточний рахунок у потрібній валюті 😉

З повагою, Володимир 💎

Який теж умовно безкоштовний?
Шо банку не сидится рівно в такий нелегкий час, навіщо ця вся двіжуха?
novichok
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3682
З нами з: 31.03.13
Подякував: 38 раз.
Подякували: 315 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 21:54

novichok
Обслуговування поточного рахунку безкоштовне, але зауважу, що по ньому також існує комісія за неактивний рахунок, як і по картковому 👌🏻

З повагою, Володимир 💎
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 13191
З нами з: 18.02.13
Подякував: 185 раз.
Подякували: 1425 раз.
 
Профіль
 
2
2
2
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 21:59

Re: Sense Bank

  novichok написав:Який теж умовно безкоштовний?

Как я помню, не условно. Полностью шаровый (комис за неактивность не в счёт) и, в отличие от карт, можно иметь в куче разных валют. Сплошные плюсы. Правда, обнал с комисом, но это уже к плате за счёт не относится. И, вроде, нельзя с него ОВГЗ покупать, но могу отстать от жизни.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6018
З нами з: 23.03.18
Подякував: 76 раз.
Подякували: 739 раз.
 
Профіль
 
3
7
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 22:47

  moveton написав:И, вроде, нельзя с него ОВГЗ покупать, но могу отстать от жизни.

Можно
ramzes4
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1181
З нами з: 29.08.13
Подякував: 2561 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
 
1
  #<1 ... 1501150215031504>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: foxluck, lloydbanksua і 2 гостей

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
О.Bank 1 ... 125, 126, 127
Фантом » Вів 24 гру, 2019 15:30
1260 317329
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 сер, 2025 23:45
посетитель
Universal Bank 1, 2
zoawlhxc » Вів 15 лют, 2022 11:52
16 28779
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 тра, 2025 14:27
yverstiuk

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (15031)
09.10.2025 22:50
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.