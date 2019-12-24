moveton написав:Потому, что весь обсуждаемый документ - это про операции в отделении.
А де ж док-т по ССА? Десь лежить окремим додатком в ДКБО? Чудная Алка кипіш просто так наводить!
В справке. Там, правда, ощадника отдельным пунктом нет. Уж не знаю считает его SSA карточным или текущим. Но комис в любом случае нулевой. А кто в отделении с текущего или с ощадника раньше переводил хоть на свой карточный, с того должны были 1% взять. Очень странно, если не делали.
kulikrom написав:Red Cash довгі роки полочную була, а тут щодо розстрочок зміни, звичайний Red вже не працює безкоштовно на 3 міс. Шановне панство! Нагадайте, якщо з Red Cash умовних паличок на 3тищ купити на інтернет-сайті за рахунок кред. ліміту, чи не буде якоїсь комісії та чи можна очікувати, що як й на звичайному Red буде запропоновано оформити розстрочку й, у разі її оформлення, в поточну РД нічого не сплачувати?
Акційна розстрочка наразі доступна лише для карток RED 2.0, RED Cash, та "Максимум готівка". У вашому прикладі, якщо покупка буде з картки RED Cash - акційну розстрочку буде можливість оформити, але для звичайної картки Red вона не буде пропонуватися. Єдина комісія, що списується після покупки в найближчу розрахункову дату - це 100 грн. РКО, за наявного боргу від 50 грн. У разі, якщо заборгованість переведена в розстрочку, комісія РКО не списується 👌🏻
Striker написав:Amethyst Дякую. В мене облігації куплені в Сенсі з White, відповідно виплата на White. Але якщо я закрию White, то тоді має впасти на інший рахунок. І треба, щоб це був не умовний Хамелеон, на якому -50к. А на поточний рахунок. Коротше, треба буде писати в суперпідтримку, щоб змінили рахунок для зарахування, бо тут щось не поспішають відповідати. А White скоріше за все доведеться закрити з таким покращенням.
почему бы не открыть для пополнений и выплат одну из бесплатных кредитно-дебетных карт - АТБ, Выгода, Профиплей?
Как я помню, не условно. Полностью шаровый (комис за неактивность не в счёт) и, в отличие от карт, можно иметь в куче разных валют. Сплошные плюсы. Правда, обнал с комисом, но это уже к плате за счёт не относится. И, вроде, нельзя с него ОВГЗ покупать, но могу отстать от жизни.