Тогда прошу прощения, как раз думал переходить на нее с простого Ред. Выходит, можно не спешить (если у вас операция уже проведена, а рассрочку все равно оформить не получается).
Додано: Сер 15 жов, 2025 11:45
Додано: Сер 15 жов, 2025 13:03
Від 1 жовтня до 31 грудня 2025 року для власників кредитних карток на тарифах Red 2.0, Red Cash та "Максимум готівка" доступна акційна пропозиція з оформлення розстрочки під 0,01% річних, без щомісячної комісії та строком на 3 місяці на покупку від 1 000 грн за рахунок кредитних коштів.
Якщо покупка була здійснена частково за власні кошти - пропозиція розстрочки надійде, коли покупка спишеться по рахунку (до 3 робочих днів)
Якщо ж всі умови виконані, але пропозиція розстрочки не надійшла, навіть після списання покупки з рахунку - будь ласка, зверніться до нашої підтримки, колеги все перевірять та зможуть допомогти 💙
Додано: Сер 15 жов, 2025 18:15
якщо гасив картку в 0 по п2п переказу - через скільки можна починати витрачати щоб обнулити період? додаток не показує що зарахувався як мінімальний платіж так і повне погашення покищо
Додано: Сер 15 жов, 2025 19:19
Користуватись карткою можна після погашення суми для пільгового періоду та всіх списань % й комісій.
Радимо все ж дочекатися наступного дня, після чого вже проводити покупки 🤔
Додано: Чет 16 жов, 2025 00:23
Шановний представник банку.
А шо за складнощі сьогодні цілий день з ОВДП? То вони повністю счезли, то з`явились, але купить не можу- пройдіть ідентифікацію. Пройшов разів 10, звернувся в чат- проблема спростерігається, коли вирішать- повідомлять.
Додано: Чет 16 жов, 2025 14:06
Уважаемые представители банка, а где посмотреть победителей вчерашнего розыгрыша орехов?
Додано: Чет 16 жов, 2025 14:10
Є проблеми, в ICU навіть біржу не можуть відкрити, кажуть, що є проблеми.
Додано: Чет 16 жов, 2025 14:11
Вчора спостерігалися точкові технічні складнощі з операціями з ОВДП. Станом на сьогодні все працює у штатному режимі 🙌🏻
Додано: Чет 16 жов, 2025 14:29
Переглянути перелік переможців можна за посиланням:
