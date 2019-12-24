RSS
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них.
Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 106
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
13
2- Погане. Некомпетентне.
8%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
18
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
42
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: Суб 25 жов, 2025 15:44

  lloydbanksua написав:emeta Можно. Только если ред недавно открыли, то в течении 10 дней после открытия нельзя будет "перекинуть" лимит. А так, раз в сутки, можно менять по всем картам.

якщо є кредліміт, то казали, що в 0 не дасть - якийсь 500 грн залишить.
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10178
З нами з: 29.09.19
Подякував: 788 раз.
Подякували: 1665 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Суб 25 жов, 2025 15:49

  Shaman написав:
  lloydbanksua написав:emeta Можно. Только если ред недавно открыли, то в течении 10 дней после открытия нельзя будет "перекинуть" лимит. А так, раз в сутки, можно менять по всем картам.

якщо є кредліміт, то казали, що в 0 не дасть - якийсь 500 грн залишить.

Её можно закрыть и этот остаток перекинуть. Я так недавно с ред и делал, только в моем случае не давало 1000 грн. перекинуть.
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1742
З нами з: 22.04.20
Подякував: 81 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
 
