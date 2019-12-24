Я не поняла, новые правила же с ноября работают?
То есть, за октябрь еще старые правила, или как?
Сейчас же плата за РКО начисляется еще за октябрь?
Додано: Нед 02 лис, 2025 18:06
Re: Sense Bank
Додано: Нед 02 лис, 2025 18:21
клієнта треба поважати
Ну так
Але ж ДРС він такий: відображають одне, діють по іншому, і кажуть, шо так і треба
ПС. От був би я помолодше років на 10, то так би і діяв: зробив десяток операцій по 1грн, заскрініл отой градусник, дочекався б зняття абонки у грудні і виклав би отот скрін на всіх форумах з питанням "чому Алка намаХує"...
І вимагав би не тільки сторнування, а ще й і квиташку про оплату від того недолугого програмера, який за 30 днів так і не зміг залочити/зняти отой градусник з ССА.
Та ще й би організував флешмоб зі школотою так на осіб 10..20 тищ )))
Додано: Нед 02 лис, 2025 19:33
але ви ж розумієте, що воно так немає працювати. чи може розвинемо цю ідею далі - на розрахунок зп підтримки? ви там бачите свою зп, а коли вам зараховують на картку - то мінус 10-20-30%. бо вам просто вчасно не сказали, що тепер депреміюють, якщо клієнти скаржаться. а скаржитися будуть, переважна більшість на форумі не сидіть.
теж зробив собі безоплатне користування. але банк хитро не вказує, а який зараз місяць
Додано: Нед 02 лис, 2025 21:00
Насколько я понимаю, 5го ноября спишут за октябрь по старым правилам. Сейчас это в SSA уже показывается, как "предыдущий месяц". И после этого списания в SSA за текущий месяц исчезнет строчка про количество покупок и если у кого уже обнулилась ожидаемая плата из за количества покупок, то она вернётся на 50 грн.
Додано: Вів 04 лис, 2025 13:44
А якщо на білій картці хронічно баланс 0, ССА буде заганяти рахунок в овер на ті -50? Чи можна лишити картку пустою до кінця терміну дії пластику, чи тільки закривати рахунок в такій ситуації?
Додано: Вів 04 лис, 2025 14:09
pharus
Плата за обслуговування, при відсутності коштів на балансі, буде списана один раз в мінус, після чого очікуватиме на погашення.
Тобто при нульовому балансі — баланс картки стане -50 грн, але наступного місяця ще одне списання вже не пройде, і заборгованість так і лишиться -50 грн.
З повагою, Володимир 💎
Додано: Вів 04 лис, 2025 14:23
О який овер буде нараховуватися на цю заборгованість у 50 грн, і коли/де він відобразиться?
Додано: Вів 04 лис, 2025 14:26
Як що розрахункова дата 06/11 то погаситись маю 06/11 до 18-00? І можу відразу вітратити?
Додано: Вів 04 лис, 2025 14:31
Частіше за все витрати проводять по рахунку на +1..3дн, тобто можна навіть витратити, а потім гасити борг за минулий період.
Але конкретні терміни погашення для своїх улюблених витрат треба дивитися в (справжній) Виписці, що приходить/замовляється на пошту!!
Наприклад, оплата комуналки через ярлики у ССА проводиться ПОТОЧНИМ днем, а покупка в АТБ -- на +2 день
Додано: Вів 04 лис, 2025 14:41
Згідно з тарифами — нарахування % за несанкціоновану заборгованість не передбачено 👌🏻
З повагою, Володимир 💎
