RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Sense Bank

Sense Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1517151815191520>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 106
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
13
2- Погане. Некомпетентне.
8%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
18
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
42
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: Нед 02 лис, 2025 18:06

Re: Sense Bank

Я не поняла, новые правила же с ноября работают?

То есть, за октябрь еще старые правила, или как?

Сейчас же плата за РКО начисляется еще за октябрь?
Arien
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1275
З нами з: 09.09.14
Подякував: 173 раз.
Подякували: 84 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 02 лис, 2025 18:21

клієнта треба поважати

  Arien написав:Я не поняла, новые правила же с ноября работают?

То есть, за октябрь еще старые правила, или как?

Сейчас же плата за РКО начисляется еще за октябрь?

Ну так
Але ж ДРС він такий: відображають одне, діють по іншому, і кажуть, шо так і треба :mrgreen: :mrgreen:

ПС. От був би я помолодше років на 10, то так би і діяв: зробив десяток операцій по 1грн, заскрініл отой градусник, дочекався б зняття абонки у грудні і виклав би отот скрін на всіх форумах з питанням "чому Алка намаХує"...
І вимагав би не тільки сторнування, а ще й і квиташку про оплату від того недолугого програмера, який за 30 днів так і не зміг залочити/зняти отой градусник з ССА.
Та ще й би організував флешмоб зі школотою так на осіб 10..20 тищ )))
Amethyst
Аватар користувача
Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 6757
З нами з: 05.05.21
Подякував: 519 раз.
Подякували: 1342 раз.
 
Профіль
 
5
1
1
12
Повідомлення Додано: Нед 02 лис, 2025 19:33

  Sense Bank написав:
  mogicanin1986 написав:Вітаю!
Можливо вже було таке питання , але задам представнику банку ще раз: як я зрозумів з 1 листопада правило 10 покупок на будь яку суму за обслуговування пакету Вайт вже немає? Чому тоді в додатку досі воно є? Невже за цілий місяць не спромоглися прибрати та не вводити клієнтів в оману?¹

Добрий день!
Умови у застосунку оновляться згодом, після фактичного списання плати за жовтень.
Перепрошуємо за ці незручності 🙌🏻

З повагою, Володимир 💎

але ви ж розумієте, що воно так немає працювати. чи може розвинемо цю ідею далі - на розрахунок зп підтримки? ви там бачите свою зп, а коли вам зараховують на картку - то мінус 10-20-30%. бо вам просто вчасно не сказали, що тепер депреміюють, якщо клієнти скаржаться. а скаржитися будуть, переважна більшість на форумі не сидіть.

теж зробив собі безоплатне користування. але банк хитро не вказує, а який зараз місяць :lol:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10322
З нами з: 29.09.19
Подякував: 790 раз.
Подякували: 1674 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Нед 02 лис, 2025 21:00

  Arien написав:Я не поняла, новые правила же с ноября работают?

То есть, за октябрь еще старые правила, или как?

Сейчас же плата за РКО начисляется еще за октябрь?

Насколько я понимаю, 5го ноября спишут за октябрь по старым правилам. Сейчас это в SSA уже показывается, как "предыдущий месяц". И после этого списания в SSA за текущий месяц исчезнет строчка про количество покупок и если у кого уже обнулилась ожидаемая плата из за количества покупок, то она вернётся на 50 грн.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6124
З нами з: 23.03.18
Подякував: 79 раз.
Подякували: 757 раз.
 
Профіль
 
3
7
Повідомлення Додано: Вів 04 лис, 2025 13:44

  Sense Bank написав:
  mogicanin1986 написав:Вітаю!
Можливо вже було таке питання , але задам представнику банку ще раз: як я зрозумів з 1 листопада правило 10 покупок на будь яку суму за обслуговування пакету Вайт вже немає? Чому тоді в додатку досі воно є? Невже за цілий місяць не спромоглися прибрати та не вводити клієнтів в оману?¹

Добрий день!
Умови у застосунку оновляться згодом, після фактичного списання плати за жовтень.
Перепрошуємо за ці незручності 🙌🏻

З повагою, Володимир 💎

А якщо на білій картці хронічно баланс 0, ССА буде заганяти рахунок в овер на ті -50? Чи можна лишити картку пустою до кінця терміну дії пластику, чи тільки закривати рахунок в такій ситуації?
pharus
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1157
З нами з: 05.12.08
Подякував: 3111 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 04 лис, 2025 14:09

pharus
Плата за обслуговування, при відсутності коштів на балансі, буде списана один раз в мінус, після чого очікуватиме на погашення.
Тобто при нульовому балансі — баланс картки стане -50 грн, але наступного місяця ще одне списання вже не пройде, і заборгованість так і лишиться -50 грн.

З повагою, Володимир 💎
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 13210
З нами з: 18.02.13
Подякував: 185 раз.
Подякували: 1433 раз.
 
Профіль
 
2
2
2
Повідомлення Додано: Вів 04 лис, 2025 14:23

  Sense Bank написав:pharus
Плата за обслуговування, при відсутності коштів на балансі, буде списана один раз в мінус, після чого очікуватиме на погашення.
Тобто при нульовому балансі — баланс картки стане -50 грн, але наступного місяця ще одне списання вже не пройде, і заборгованість так і лишиться -50 грн.

З повагою, Володимир 💎

О який овер буде нараховуватися на цю заборгованість у 50 грн, і коли/де він відобразиться?
Amethyst
Аватар користувача
Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 6757
З нами з: 05.05.21
Подякував: 519 раз.
Подякували: 1342 раз.
 
Профіль
 
5
1
1
12
Повідомлення Додано: Вів 04 лис, 2025 14:26

Як що розрахункова дата 06/11 то погаситись маю 06/11 до 18-00? І можу відразу вітратити?
ukr0014959
 
Повідомлень: 546
З нами з: 05.01.16
Подякував: 22 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Вів 04 лис, 2025 14:31

  ukr0014959 написав:Як що розрахункова дата 06/11 то погаситись маю 06/11 до 18-00? І можу відразу вітратити?
Частіше за все витрати проводять по рахунку на +1..3дн, тобто можна навіть витратити, а потім гасити борг за минулий період.
Але конкретні терміни погашення для своїх улюблених витрат треба дивитися в (справжній) Виписці, що приходить/замовляється на пошту!!
Наприклад, оплата комуналки через ярлики у ССА проводиться ПОТОЧНИМ днем, а покупка в АТБ -- на +2 день
Amethyst
Аватар користувача
Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 6757
З нами з: 05.05.21
Подякував: 519 раз.
Подякували: 1342 раз.
 
Профіль
 
5
1
1
12
Повідомлення Додано: Вів 04 лис, 2025 14:41

  Amethyst написав:
  Sense Bank написав:pharus
Плата за обслуговування, при відсутності коштів на балансі, буде списана один раз в мінус, після чого очікуватиме на погашення.
Тобто при нульовому балансі — баланс картки стане -50 грн, але наступного місяця ще одне списання вже не пройде, і заборгованість так і лишиться -50 грн.

З повагою, Володимир 💎

О який овер буде нараховуватися на цю заборгованість у 50 грн, і коли/де він відобразиться?

Згідно з тарифами — нарахування % за несанкціоновану заборгованість не передбачено 👌🏻

З повагою, Володимир 💎
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 13210
З нами з: 18.02.13
Подякував: 185 раз.
Подякували: 1433 раз.
 
Профіль
 
2
2
2
  #<1 ... 1517151815191520>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: moveton і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
О.Bank 1 ... 125, 126, 127
Фантом » Вів 24 гру, 2019 14:30
1261 333617
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 жов, 2025 08:20
Ірина_
Universal Bank 1, 2
zoawlhxc » Вів 15 лют, 2022 10:52
16 33898
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 тра, 2025 13:27
yverstiuk

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (10021)
04.11.2025 15:01
Sense Bank (15192)
04.11.2025 14:54
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.