Sense Bank
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 04 лис, 2025 14:44
Sense Bank написав: Amethyst написав: Sense Bank написав:pharus
Плата за обслуговування, при відсутності коштів на балансі, буде списана один раз в мінус, після чого очікуватиме на погашення.
Тобто при нульовому балансі — баланс картки стане -50 грн, але наступного місяця ще одне списання вже не пройде, і заборгованість так і лишиться -50 грн.
З повагою, Володимир 💎
О який овер буде нараховуватися на цю заборгованість у 50 грн, і коли/де він відобразиться?
Згідно з тарифами — нарахування % за несанкціоновану заборгованість не передбачено 👌🏻
З повагою, Володимир 💎
А списання такої заборгованість може бути з інвалютного рах, якщо тільки там будуть/з'являться кошти?
Додано: Вів 04 лис, 2025 14:54
Amethyst
Якщо на момент списання плати за обслуговування пакета послуг на гривневому рахунку не буде коштів, але будуть на одному з валютних (долар/євро), то списання буде з валютного рахунку в еквіваленті.
Якщо ж коштів немає на жодному, то плата спишеться саме з гривневого.
Якщо ви внесете кошти після списання з гривневої картки на валютний рахунок, то наступного місяця плата за обслуговування буде списана з нього.
З повагою, Володимир 💎
