Повідомлення Додано: Чет 13 лис, 2025 19:09

Маю "Швидкий" з датою закінчення 15.11, пролонгацію зняв.
Маю Хамелеон з "Платіж потрібно внести до 16.11".
Як швидко тут падають з швидкого гроши на картку (в мене не на хамелеон) і як тут рахується "до 16.11"? Включно, тобто якщо не перекину 15.11 (всередині банку це ж день в день?), то до якої години 16.11 ще можна, щоб не влетіти?
Дякую
alibob
 
Повідомлень: 749
З нами з: 31.01.18
Подякував: 169 раз.
Подякували: 84 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Чет 13 лис, 2025 23:23

Re: Sense Bank

  alibob написав:Як швидко тут падають з швидкого гроши на картку
если нет никаких затыков в ССА то с 8:05 до 8:15 на карту падают проценты после чего до 8:30 тело депо. Если затык есть то пока не рассосется. Затыки редко, но бывают
WallNutPen
 
Повідомлень: 1490
З нами з: 08.06.20
Подякував: 42 раз.
Подякували: 463 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 14 лис, 2025 01:29

  WallNutPen написав:
  alibob написав:Як швидко тут падають з швидкого гроши на картку
если нет никаких затыков в ССА то с 8:05 до 8:15 на карту падают проценты после чего до 8:30 тело депо. Если затык есть то пока не рассосется. Затыки редко, но бывают


""Швидкий" з датою закінчення 15.11"
Впадуть ранком 15 чи 16? Дякую.
alibob
 
Повідомлень: 749
З нами з: 31.01.18
Подякував: 169 раз.
Подякували: 84 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 14 лис, 2025 01:42

  alibob написав: ""Швидкий" з датою закінчення 15.11"
Впадуть ранком 15 чи 16? Дякую.

На нём же прямо в первой строчке сейчас написано, что осталось пройти одной полночи. 15го, конечно.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6177
З нами з: 23.03.18
Подякував: 83 раз.
Подякували: 760 раз.
 
Профіль
 
3
7
