Sense Bank
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них.
Додано: Чет 13 лис, 2025 19:09
Маю "Швидкий" з датою закінчення 15.11, пролонгацію зняв.
Маю Хамелеон з "Платіж потрібно внести до 16.11".
Як швидко тут падають з швидкого гроши на картку (в мене не на хамелеон) і як тут рахується "до 16.11"? Включно, тобто якщо не перекину 15.11 (всередині банку це ж день в день?), то до якої години 16.11 ще можна, щоб не влетіти?
Дякую
alibob
-
Додано: Чет 13 лис, 2025 23:23
alibob написав:
Як швидко тут падають з швидкого гроши на картку
если нет никаких затыков в ССА то с 8:05 до 8:15 на карту падают проценты после чего до 8:30 тело депо. Если затык есть то пока не рассосется. Затыки редко, но бывают
WallNutPen
Додано: П'ят 14 лис, 2025 01:29
WallNutPen написав: alibob написав:
Як швидко тут падають з швидкого гроши на картку
если нет никаких затыков в ССА то с 8:05 до 8:15 на карту падают проценты после чего до 8:30 тело депо. Если затык есть то пока не рассосется. Затыки редко, но бывают
""Швидкий" з датою закінчення 15.11"
Впадуть ранком 15 чи 16? Дякую.
alibob
Додано: П'ят 14 лис, 2025 01:42
alibob написав:
""Швидкий" з датою закінчення 15.11"
Впадуть ранком 15 чи 16? Дякую.
На нём же прямо в первой строчке сейчас написано, что осталось пройти одной полночи. 15го, конечно.
moveton
Додано: Пон 17 лис, 2025 10:09
Скажіть, будь ласка, при поповненні Red 2.0 готівкою в касі, як швидко гроші будуть на рахунку? Щоб при купівлі ОВДП чи переказі не нарахувались відсотки за овердрафт.
Striker
Додано: Пон 17 лис, 2025 10:53
Striker написав:
Скажіть, будь ласка, при поповненні Red 2.0 готівкою в касі, як швидко гроші будуть на рахунку? Щоб при купівлі ОВДП чи переказі не нарахувались відсотки за овердрафт.
В мене досвід з готівкою ще з до війни (
Поповнення карткою через ПОС -- по рах проводиться наступного дня, по номеру рах -- через +15..30хв.
Але оверу полюбе не повинно бути, бо сама така покупка проведеТься через +2..3 дні
Amethyst
Додано: Пон 17 лис, 2025 11:01
Amethyst написав:
Але оверу полюбе не повинно бути, бо сама така покупка проведеТься через +2..3 дні
Покупка бумаг в SSA так тормозит с проведением? Странно.
moveton
