Якщо поповнення було із використанням картки, то на балансі кошти будуть одразу, а по рахунку поповнення пройде протягом дня.
*Андрій
Додано: Пон 17 лис, 2025 15:36
Додано: Пон 17 лис, 2025 17:13
Re: Sense Bank
Доброго дня!
Чи надає банк послуги купівлі валютних ОВДП на первинних аукціонах Мінфіну?
Додано: Пон 17 лис, 2025 17:23
Якщо ви не знайшли певний тип облігацій в Sense SuperApp та бажаєте їх купити на суму понад 1 000 000 гривень, 50 000 доларів або євро — перед проведенням аукціону надішліть лист на електронну адресу securities@sensebank.com.ua.
В листі вкажіть ваші ПІБ, РНОКПП та номер телефону, а також тип облігацій та їх суму 👌🏻
З повагою, Володимир 💎
