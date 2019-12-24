RSS
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них.
Повідомлення Додано: Пон 17 лис, 2025 15:36

  Striker написав:Скажіть, будь ласка, при поповненні Red 2.0 готівкою в касі, як швидко гроші будуть на рахунку? Щоб при купівлі ОВДП чи переказі не нарахувались відсотки за овердрафт.


Якщо поповнення було із використанням картки, то на балансі кошти будуть одразу, а по рахунку поповнення пройде протягом дня.

Повідомлення Додано: Пон 17 лис, 2025 17:13

Re: Sense Bank

Доброго дня!
Чи надає банк послуги купівлі валютних ОВДП на первинних аукціонах Мінфіну?
Повідомлення Додано: Пон 17 лис, 2025 17:23

  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:Доброго дня!
Чи надає банк послуги купівлі валютних ОВДП на первинних аукціонах Мінфіну?

Якщо ви не знайшли певний тип облігацій в Sense SuperApp та бажаєте їх купити на суму понад 1 000 000 гривень, 50 000 доларів або євро — перед проведенням аукціону надішліть лист на електронну адресу securities@sensebank.com.ua.
В листі вкажіть ваші ПІБ, РНОКПП та номер телефону, а також тип облігацій та їх суму 👌🏻

З повагою, Володимир 💎
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 13217
З нами з: 18.02.13
Подякував: 185 раз.
Подякували: 1435 раз.
 
Профіль
 
2
2
2
Повідомлення Додано: Сер 19 лис, 2025 17:21

що з додатком. У всіх проблеми з входом ?
1
Повідомлення Додано: Сер 19 лис, 2025 17:29

  edgar_po написав:що з додатком. У всіх проблеми з входом ?

Говорят, что так теперь надо:
Тимчасово закрили вхід до застосунку для стабілізації роботи сервісів ⚠️
Робимо все можливе, щоб якнайшвидше повернутися до вас 🙏🏼

"Если у вас нету дома, пожары ему не страшны"
Повідомлення Додано: Сер 19 лис, 2025 18:07

  edgar_po написав:що з додатком. У всіх проблеми з входом ?

Мали тимчасові складнощі, нараз вже все ок 👌🏻

Ваш банківський лицар, Кирило 🛡️
Sense Bank
