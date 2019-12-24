RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Sense Bank

Sense Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1523152415251526

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 106
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
13
2- Погане. Некомпетентне.
8%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
18
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
42
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: Чет 27 лис, 2025 09:00

  moveton написав:
  Navegantes написав:Ясно. І при такому бізнесі треба зважати на комісію 50 грн/міс? :roll:

— Послушай, — вмешалась Джейнис. — Если царь так богат, отчего бы ему не расплатиться с нами?
— Царь никогда не платит за то, что может получить даром, — ответил ферра. — Поэтому он и богат.

(С) "Царская воля"


"С этими словами он исчез" (источник тот же)
Navegantes
 
Повідомлень: 523
З нами з: 22.02.23
Подякував: 13 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Чет 27 лис, 2025 10:05

candidat
Дійсно, плата за обслуговування пакета послуг White можна уникнути, лише якщо виконується хоча б одна з умов:
▪️ загальна сума покупок за картками з пакета перевищить 2 500 грн
▪️ або залишок коштів на всіх рахунках в банку буде перевищувати 50 000 грн

Натомість можу вам порадити розглянути, наприклад, кредитно-дебетову картку Хамелеон - вона безкоштовна в обслуговуванні, якщо не користуватись кредитними коштами та підключити безкоштовні push-сповіщення замість смс (додаю інструкцію: https://help.sensebank.com.ua/360016999079 )🙌
А ось тут можете детально ознайомитись з тарифами картки: https://sensebank.ua/upload/Tariffs-Cam ... 082025.pdf

*Валерія 🐈‍⬛
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 13221
З нами з: 18.02.13
Подякував: 185 раз.
Подякували: 1436 раз.
 
Профіль
 
2
2
2
Повідомлення Додано: Чет 27 лис, 2025 10:18

Re: Sense Bank

  Sense Bank написав:загальна сума покупок за картками з пакета перевищить 2 500 грн
буде ВІД 2500, тобто і 2500 достатньо!!
Перевірено :idea:
Amethyst
Аватар користувача
Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 6770
З нами з: 05.05.21
Подякував: 522 раз.
Подякували: 1347 раз.
 
Профіль
 
5
1
1
12
Повідомлення Додано: Чет 27 лис, 2025 14:50

Re: Sense Bank

  Sense Bank написав:Натомість можу вам порадити розглянути, наприклад, кредитно-дебетову картку Хамелеон

Встречное предложение Сенс Банку: рассмотреть создание долларового и еврового бесплатного Хамелеона. Хотя бы и без КЛ (пусть он тогда Хамелеон и одноцветный). Тогда и нам будет что рассматривать :mrgreen:
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6218
З нами з: 23.03.18
Подякував: 85 раз.
Подякували: 763 раз.
 
Профіль
 
3
7
  #<1 ... 1523152415251526
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
О.Bank 1 ... 125, 126, 127
Фантом » Вів 24 гру, 2019 14:30
1261 338184
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 жов, 2025 08:20
Ірина_
Universal Bank 1, 2
zoawlhxc » Вів 15 лют, 2022 10:52
16 35277
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 тра, 2025 13:27
yverstiuk

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.