Sense Bank
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 27 лис, 2025 09:00
moveton написав: Navegantes написав:
Ясно. І при такому бізнесі треба зважати на комісію 50 грн/міс?
— Послушай, — вмешалась Джейнис. — Если царь так богат, отчего бы ему не расплатиться с нами?
— Царь никогда не платит за то, что может получить даром, — ответил ферра. — Поэтому он и богат.
(С) "
Царская воля
"
"С этими словами он исчез"
(источник тот же)
Navegantes
Додано: Чет 27 лис, 2025 10:05
candidat
Дійсно, плата за обслуговування пакета послуг White можна уникнути, лише якщо виконується хоча б одна з умов:
▪️ загальна сума покупок за картками з пакета перевищить 2 500 грн
▪️ або залишок коштів на всіх рахунках в банку буде перевищувати 50 000 грн
Натомість можу вам порадити розглянути, наприклад, кредитно-дебетову картку Хамелеон - вона безкоштовна в обслуговуванні, якщо не користуватись кредитними коштами та підключити безкоштовні push-сповіщення замість смс (додаю інструкцію:
https://help.sensebank.com.ua/360016999079
)🙌
А ось тут можете детально ознайомитись з тарифами картки:
https://sensebank.ua/upload/Tariffs-Cam
... 082025.pdf
*Валерія 🐈⬛
Представник банку
Додано: Чет 27 лис, 2025 10:18
Sense Bank написав:
загальна сума покупок за картками з пакета
перевищить
2 500 грн
буде ВІД 2500, тобто і 2500 достатньо!!
Перевірено
Amethyst
Фінансовий гуру Finance.ua
Додано: Чет 27 лис, 2025 14:50
Sense Bank написав:
Натомість можу вам порадити розглянути, наприклад, кредитно-дебетову картку Хамелеон
Встречное предложение Сенс Банку: рассмотреть создание долларового и еврового бесплатного Хамелеона. Хотя бы и без КЛ (пусть он тогда Хамелеон и одноцветный). Тогда и нам будет что рассматривать
moveton
