RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Sense Bank

Sense Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1525152615271528

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 106
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
13
2- Погане. Некомпетентне.
8%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
18
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
42
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: Чет 11 гру, 2025 11:54

Re: Sense Bank

  WallNutPen написав:Тому питання - по погашенню саме в РД - якщо загаситися СЕПом в 0 умовно в 17:45 - цього буде достатньо для уникнення сплати стогривневого коміса?
Так. Ну і ви ж пам'ятаєте про "забезпечити" :wink:
Я от до цих пір закидую будь-яким каналом гроші на дебетний Хамон, а потім переказую на Ред... Отак і забезпечую :wink:
Хоча Алюська вже рік як божиться, шо прям р2р в 17:59 теж погасить поточним днем заборгованість на Реді !
Amethyst
Аватар користувача
Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 6778
З нами з: 05.05.21
Подякував: 523 раз.
Подякували: 1349 раз.
 
Профіль
 
5
1
1
12
Повідомлення Додано: Чет 11 гру, 2025 13:06

Re: Sense Bank

  Navegantes написав:Мінімум за добу треба гаситися, щоб уникнути комісу 100 грн

За сутки какой планеты? Пару дней назад у меня в РД в 11:01 зашёл на счёт погашающий СЭП - соточку до сих пор не сняли. Думаю, что и в 17:45 пойдёт. Хотя, конечно, в справке до сих пор на эту тему никаких обещаний.

  Amethyst написав:Хоча Алюська вже рік як божиться, шо прям р2р в 17:59 теж погасить поточним днем заборгованість на Реді !

Разве? По счёту пройти должно ж. Я слышал только, что поменяли регламент для внутрибанка и с дебетки на кредитку свайпом в SSA стало проводиться сразу, а не через 3 дня. До этого приходилось такой перевод ручками выписывать, как СЭП, чтобы быстро провёлся по счёту.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6270
З нами з: 23.03.18
Подякував: 86 раз.
Подякували: 771 раз.
 
Профіль
 
3
7
Повідомлення Додано: Чет 11 гру, 2025 13:24

  moveton написав:
  Navegantes написав:Мінімум за добу треба гаситися, щоб уникнути комісу 100 грн

За сутки какой планеты? Пару дней назад у меня в РД в 11:01 зашёл на счёт погашающий СЭП - соточку до сих пор не сняли. Думаю, что и в 17:45 пойдёт. Хотя, конечно, в справке до сих пор на эту тему никаких обещаний.

  Amethyst написав:Хоча Алюська вже рік як божиться, шо прям р2р в 17:59 теж погасить поточним днем заборгованість на Реді !

Разве? По счёту пройти должно ж. Я слышал только, что поменяли регламент для внутрибанка и с дебетки на кредитку свайпом в SSA стало проводиться сразу, а не через 3 дня. До этого приходилось такой перевод ручками выписывать, как СЭП, чтобы быстро провёлся по счёту.


Ви ж на Землі наче живете? Чи вже на Марсі? Сенс у пуш-повідомленнях за декілька днів до РД постійно пише "треба погасити заборгованість мінімум за добу до РД". Якщо це не так і можна гаситися безпосередньо в РД і при цьому не буде знято 100 грн за РКО - ок, значить маємо покращення від банку.
Navegantes
 
Повідомлень: 571
З нами з: 22.02.23
Подякував: 15 раз.
Подякували: 151 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Чет 11 гру, 2025 13:27

  moveton написав:Вопрос к офпреду. Напомнило мне SSA, что на днях грохнет мне все орехи, если не проявлю активности. В правилах вижу такое:
8. ПРАВИЛА АНУЛЮВАННЯ БОНУСІВ
...
8.1.4. відсутні покупки (у т.ч. при здійсненні токенізованих операцій) по всім Карткам Учасника впродовж останніх 180 днів у відповідності до п.8.4.

Что тут считается за покупку? Любая или только не входящая в исключения орехопрограммы? Например, MCC 6211 за активность подойдёт?

Ну и до кучи, по нынешней развлекухе с виртуальными скретчкартами свалилась акция "5% за всё". Это действительно за всё или опять таки с учётом исключений орехопрошраммы, т.е., например, за оплату мобильной связи зуськи?


Повертаючись до вашого запитання - для запобігання ануляції бонусів покупка має підпадати під стандартні умови Cash'U CLUB.
По акції "Кешбек 5% за все" аналогічно - покупка має бути у категоріях, які відповідають умовам нарахування бонусів згідно з Програмою винагород Cash'U CLUB.

Ваш банківський лицар, Кирило 🛡️
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 13223
З нами з: 18.02.13
Подякував: 185 раз.
Подякували: 1437 раз.
 
Профіль
 
2
2
2
Повідомлення Додано: Чет 11 гру, 2025 13:30

Re: Sense Bank

  Navegantes написав:Ви ж на Землі наче живете?
Та ми з Алкою разом тремося об цю Землю вже років 15, ділофто...

Я у Виписку, шо на мило (іноді) регулярно приходить дивлюся (це мій Хам-он):

Зображення
Amethyst
Аватар користувача
Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 6778
З нами з: 05.05.21
Подякував: 523 раз.
Подякували: 1349 раз.
 
Профіль
 
5
1
1
12
Повідомлення Додано: Чет 11 гру, 2025 13:37

  Navegantes написав:
  WallNutPen написав:Тому питання - по погашенню саме в РД - якщо загаситися СЕПом в 0 умовно в 17:45 - цього буде достатньо для уникнення сплати стогривневого коміса?


Мінімум за добу треба гаситися, щоб уникнути комісу 100 грн

Чому? Наскільки я пам'ятаю якщо в рд на момент коли банк робить розрахунок сума боргу з врахуванням проведених по рахунку буде менше встановленого банком рівня - комісія не нараховується. Раніше точно було так, поправте - якщо наразі щось змінилось. Я в більшості випадків всі свої кредитки гашу в рд вже багато років і хвала всевишньому поки ні на вильоту з грейсу ні на коміси на кшталт місцевої "сотки" не втрапляв. Але для цього важливо мати знання та розуміння коли, що та як відбувається в рд в банку. Тому й питаю. Власне відповідь на питання вже надав Аиетист. Позицію тих хто гаситься заздалегідь розумію, поважаю але не використовую, бо вважаю такою що суперечить моїм інтересам.
WallNutPen
 
Повідомлень: 1498
З нами з: 08.06.20
Подякував: 44 раз.
Подякували: 468 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Чет 11 гру, 2025 13:42

Re: Sense Bank

  Navegantes написав:Ви ж на Землі наче живете? Чи вже на Марсі?

Я за собеседником признаю право жить где угодно. Просто уточнил на всякий случай какие сутки он имел в виду.

  Navegantes написав:Сенс у пуш-повідомленнях за декілька днів до РД постійно пише "треба погасити заборгованість мінімум за добу до РД". Якщо це не так і можна гаситися безпосередньо в РД і при цьому не буде знято 100 грн за РКО - ок, значить маємо покращення від банку.

Пушик он для напоминания, что РД близко. И по справке обтекаемо, что кредитные расчёты производятся когда-то в РД и гаситься желательно за несколько дней до. А по факту уже много лет, как достаточно, чтобы по счёту провелось на момент где-то часиков в 17-18. Скорее всего даже изначально так было. И об этом регулярно в этой теме повторяли. Особо рисковые люди даже ОВГЗ покупали с выплатой на еПидтримку в РД. Вроде, успевали погаситься.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6270
З нами з: 23.03.18
Подякував: 86 раз.
Подякували: 771 раз.
 
Профіль
 
3
7
Повідомлення Додано: Чет 11 гру, 2025 13:52

Re: Sense Bank

  moveton написав:Пушик он для напоминания, что РД близко. И по справке обтекаемо, что кредитные расчёты производятся когда-то в РД и гаситься желательно за несколько дней до. А по факту уже много лет, как достаточно, чтобы по счёту провелось на момент где-то часиков в 17-18. Скорее всего даже изначально так было. И об этом регулярно в этой теме повторяли. Особо рисковые люди даже ОВГЗ покупали с выплатой на еПидтримку в РД. Вроде, успевали погаситься.


Значить банк просто бреше у своїх пушах. Бо фраза "Щоб цього уникнути, треба погасити заборгованість мінімум за добу до розрахункової дати" не про нагадування, це якраз про умову уникнення плати за РКО.
Що нам скажуть лицарі та феї?
Navegantes
 
Повідомлень: 571
З нами з: 22.02.23
Подякував: 15 раз.
Подякували: 151 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Чет 11 гру, 2025 13:56

Re: Sense Bank

  Navegantes написав:Значить банк просто бреше у своїх пушах. Бо фраза "Щоб цього уникнути, треба погасити заборгованість мінімум за добу до розрахункової дати" не про нагадування, це якраз про умову уникнення плати за РКО.

Ну зачем же брешет? Если погаситься до РД, то таки соточку не спишут. Он же не обещает, что если в РД, то спишут обязательно. Официально РД - это такая серая зона.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6270
З нами з: 23.03.18
Подякував: 86 раз.
Подякували: 771 раз.
 
Профіль
 
3
7
Повідомлення Додано: Чет 11 гру, 2025 14:13

  moveton написав:
  Navegantes написав:Значить банк просто бреше у своїх пушах. Бо фраза "Щоб цього уникнути, треба погасити заборгованість мінімум за добу до розрахункової дати" не про нагадування, це якраз про умову уникнення плати за РКО.

Ну зачем же брешет? Если погаситься до РД, то таки соточку не спишут. Он же не обещает, что если в РД, то спишут обязательно. Официально РД - это такая серая зона.


"Мінімум за добу" - це конкретний момент і тут двоякого трактування я не бачу, і якщо можна гаситися в РД і РКО не буде списано, то це вже не "мінімум за добу".
Navegantes
 
Повідомлень: 571
З нами з: 22.02.23
Подякував: 15 раз.
Подякували: 151 раз.
 
Профіль
 
2
1
  #<1 ... 1525152615271528
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Navegantes, PUMB і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
О.Bank 1 ... 125, 126, 127
Фантом » Вів 24 гру, 2019 14:30
1262 341185
Переглянути останнє повідомлення
Суб 06 гру, 2025 18:24
nord
Universal Bank 1, 2
zoawlhxc » Вів 15 лют, 2022 10:52
16 35696
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 тра, 2025 13:27
yverstiuk

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (6862)
11.12.2025 14:09
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.