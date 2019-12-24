|
Sense Bank
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 25 гру, 2025 10:25
klug написав:
А є тут десь можливість подивитися макс. суму оборотів за рахунком, що вони вивели з моєї анкети?
Якщо оновлював дані через застосунок, то дохід помнож на 3.
Howl
Повідомлень: 6388
З нами з: 08.03.18
- Подякував: 586 раз.
- Подякували: 1145 раз.
2
1
