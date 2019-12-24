RSS
Повідомлення Додано: Вів 30 гру, 2025 11:38

  sergia написав:Вітаю! На депозиті лежить валютний дріб'язок. Якщо закрити пакет Вайт, щоб не було валютних карток, чи можна буде якось спокійно зняти згодом ці кошти?
А шо це за депо, де дріб'язок притулився? ДохСейф?
Так це субрах-к і його треба обнулити ДО закриття Пакетки.
Amethyst
Аватар користувача
Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 6802
З нами з: 05.05.21
Подякував: 525 раз.
Подякували: 1353 раз.
 
Профіль
 
5
1
1
12
Повідомлення Додано: Вів 30 гру, 2025 12:58

  Amethyst написав:
  sergia написав:Вітаю! На депозиті лежить валютний дріб'язок. Якщо закрити пакет Вайт, щоб не було валютних карток, чи можна буде якось спокійно зняти згодом ці кошти?
А шо це за депо, де дріб'язок притулився? ДохСейф?
Так це субрах-к і його треба обнулити ДО закриття Пакетки.

звичайний депо на рік 1,5%, щоб по 3 долляра/6 місяців не платити АП.
sergia
 
Повідомлень: 628
З нами з: 14.12.20
Подякував: 129 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 30 гру, 2025 13:14

  sergia написав:
  Amethyst написав:
  sergia написав:Вітаю! На депозиті лежить валютний дріб'язок. Якщо закрити пакет Вайт, щоб не було валютних карток, чи можна буде якось спокійно зняти згодом ці кошти?
А шо це за депо, де дріб'язок притулився? ДохСейф?
Так це субрах-к і його треба обнулити ДО закриття Пакетки.

звичайний депо на рік 1,5%, щоб по 3 долляра/6 місяців не платити АП.

Ааа, ну такий депо по закінченню заберете у касі без всяких карток
Amethyst
Аватар користувача
Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 6802
З нами з: 05.05.21
Подякував: 525 раз.
Подякували: 1353 раз.
 
Профіль
 
5
1
1
12
Повідомлення Додано: Вів 30 гру, 2025 18:30

  Solar_simfi написав:з Привітами

А что это за зверь, напомните, пожалуйста?
Arien
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1282
З нами з: 09.09.14
Подякував: 174 раз.
Подякували: 84 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 30 гру, 2025 18:58

  Arien написав:
  Solar_simfi написав:з Привітами

А что это за зверь, напомните, пожалуйста?

Привіт -- це кешбек-програма у Привата, де дууже часто бувать КБ 3-5-10% за кредитні... (навіть от 17% індівідуально) на 10-30-60дн. Причому Приват чекає, коли інші банки роздадуть свій КБ і десь з 5..10 числа може втулити свій, підвищений.

У Алки (як і у ПУМБа, А-банка, Моні) КБ-програми здулися реально до 1..2% і шось галімого типа химчистки на 6% 8)
Але у Алки є 6..7 категорій КБ і шарова миттєва розстрочка на 3 (по суті до 4х) міс від 1000грн, яка сьогодні еквівалентна, так би мовити, +3% розтермінованого КБ :wink:
Amethyst
Аватар користувача
Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 6802
З нами з: 05.05.21
Подякував: 525 раз.
Подякували: 1353 раз.
 
Профіль
 
5
1
1
12
Повідомлення Додано: Вів 30 гру, 2025 20:40

  sergia написав:
  Amethyst написав:
  sergia написав:Вітаю! На депозиті лежить валютний дріб'язок. Якщо закрити пакет Вайт, щоб не було валютних карток, чи можна буде якось спокійно зняти згодом ці кошти?
А шо це за депо, де дріб'язок притулився? ДохСейф?
Так це субрах-к і його треба обнулити ДО закриття Пакетки.

звичайний депо на рік 1,5%, щоб по 3 долляра/6 місяців не платити АП.

Це 1000 ойро в вас "дріб'язок"?
M-Audio
 
Повідомлень: 3582
З нами з: 23.03.11
Подякував: 653 раз.
Подякували: 526 раз.
 
Профіль
 
1
3
1
Повідомлення Додано: Вів 30 гру, 2025 21:16

  M-Audio написав:
  sergia написав:Вітаю! На депозиті лежить валютний дріб'язок. Якщо закрити пакет Вайт, щоб не було валютних карток, чи можна буде якось спокійно зняти згодом ці кошти?
Це 1000 ойро в вас "дріб'язок"?

та навіть блюзнірська (с)Красуня 8) :lol:
Amethyst
Аватар користувача
Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 6802
З нами з: 05.05.21
Подякував: 525 раз.
Подякували: 1353 раз.
 
Профіль
 
5
1
1
12
