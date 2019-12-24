RSS
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Sense Bank

Sense Bank
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1534153515361537

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 106
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
13
2- Погане. Некомпетентне.
8%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
18
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
42
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: П'ят 02 січ, 2026 12:04

  Amethyst написав:
  Arien написав:
  Solar_simfi написав:з Привітами

А что это за зверь, напомните, пожалуйста?

Привіт -- це кешбек-програма у Привата, де дууже часто бувать КБ 3-5-10% за кредитні... (навіть от 17% індівідуально) на 10-30-60дн. Причому Приват чекає, коли інші банки роздадуть свій КБ і десь з 5..10 числа може втулити свій, підвищений.

У Алки (як і у ПУМБа, А-банка, Моні) КБ-програми здулися реально до 1..2% і шось галімого типа химчистки на 6% 8)
Але у Алки є 6..7 категорій КБ і шарова миттєва розстрочка на 3 (по суті до 4х) міс від 1000грн, яка сьогодні еквівалентна, так би мовити, +3% розтермінованого КБ :wink:

Приват цього місяця на диво оперативно видав привіти, причому дуже непогано, але на 1% менше як минулого.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7230
З нами з: 19.04.12
Подякував: 110 раз.
Подякували: 1151 раз.
 
Профіль
 
2
4
Повідомлення Додано: П'ят 02 січ, 2026 17:27

  Ой+ написав:
  Amethyst написав:Привіт -- це кешбек-програма у Привата, де дууже часто бувать КБ 3-5-10% за кредитні... (навіть от 17% індівідуально) на 10-30-60дн. Причому Приват чекає, коли інші банки роздадуть свій КБ і десь з 5..10 числа може втулити свій, підвищений.

У Алки (як і у ПУМБа, А-банка, Моні) КБ-програми здулися реально до 1..2% і шось галімого типа химчистки на 6% 8)
Але у Алки є 6..7 категорій КБ і шарова миттєва розстрочка на 3 (по суті до 4х) міс від 1000грн, яка сьогодні еквівалентна, так би мовити, +3% розтермінованого КБ :wink:

Приват цього місяця на диво оперативно видав привіти, причому дуже непогано, але на 1% менше як минулого.
Так. Мені теж Привіти швидко залетіли:Дім_та_Ремонт - 5%, АЗС - 6%, Аптека - 5%, Краса - 5%.
От Гастроному немає :mrgreen:
Amethyst
Аватар користувача
Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 6804
З нами з: 05.05.21
Подякував: 525 раз.
Подякували: 1354 раз.
 
Профіль
 
5
1
1
12
Повідомлення Додано: П'ят 02 січ, 2026 19:17

Re: Sense Bank

Amethyst написав:
  Ой+ написав:
  Amethyst написав:Привіт -- це кешбек-програма у Привата, де дууже часто бувать КБ 3-5-10% за кредитні... (навіть от 17% індівідуально) на 10-30-60дн. Причому Приват чекає, коли інші банки роздадуть свій КБ і десь з 5..10 числа може втулити свій, підвищений.

У Алки (як і у ПУМБа, А-банка, Моні) КБ-програми здулися реально до 1..2% і шось галімого типа химчистки на 6% 8)
Але у Алки є 6..7 категорій КБ і шарова миттєва розстрочка на 3 (по суті до 4х) міс від 1000грн, яка сьогодні еквівалентна, так би мовити, +3% розтермінованого КБ :wink:

Приват цього місяця на диво оперативно видав привіти, причому дуже непогано, але на 1% менше як минулого.
Так. Мені теж Привіти швидко залетіли:Дім_та_Ремонт - 5%, АЗС - 6%, Аптека - 5%, Краса - 5%.
От Гастроному немає :mrgreen:
Юзайте 3-4 ака.
lel
 
Повідомлень: 3561
З нами з: 10.12.13
Подякував: 1107 раз.
Подякували: 411 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 1534153515361537
Зараз переглядають цей форум: tarasum, valya і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

