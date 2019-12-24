Искатель написав:Наче писали, що продовжили безкоштовну розстрочку по картках Red 2.0 на 2026 рік. Тільки-но хотів оформити - і бачу, що на 3 місяці є щомісячна комісія. Я щось не так зрозумів, чи не продовжили на попередніх умовах?
Все правильно, акційна розстрочка продовжена до 31.12.26 на тих же умовах ✅ Нагадаю, що для оформлення акційної розстрочки на 3 місяці покупка має бути виконана картками RED 2.0, RED Cash та Максимум-Готівка на суму від 1000 грн 🙌🏻 З новиною можна ознайомитися тут https://sensebank.ua/news/prodovzenna-p ... cijna-30-9
З повагою, Володимир 💎
А якщо я розрахувався карткою АТБ, додатковою карткою до картки RED 2.0? У цьому випадку хіба не діють ті ж умови? Свого часу у мене була картка АТБ, додаткова до картки RED, і була акційна розстрочка. Щось змінилось?