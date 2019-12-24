Додано: Пон 12 січ, 2026 10:15
Склалася наступна ситуація. Було погоджено банком підвищення кредитного ліміту картки Red 2 на певну суму. Але зазначену суму було зараховано на картку Red Cash (яку я не замовляв). Фахівці на чаті банку вказали на необхідність активувати картку Red Cash, а далі зменшити по ній кредитний ліміт до «0» з послідуючим наданням цього ліміту на картку Red 2. Виконати ці дії не вдається (зменшити кредитний ліміт на картку Red Cash) – функція «Зміна ліміту» відсутня. Прошу підказати мої дії.