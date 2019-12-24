RSS
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 106
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
13
2- Погане. Некомпетентне.
8%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
18
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
42
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: Пон 12 січ, 2026 10:15

Re: Sense Bank

Склалася наступна ситуація. Було погоджено банком підвищення кредитного ліміту картки Red 2 на певну суму. Але зазначену суму було зараховано на картку Red Cash (яку я не замовляв). Фахівці на чаті банку вказали на необхідність активувати картку Red Cash, а далі зменшити по ній кредитний ліміт до «0» з послідуючим наданням цього ліміту на картку Red 2. Виконати ці дії не вдається (зменшити кредитний ліміт на картку Red Cash) – функція «Зміна ліміту» відсутня. Прошу підказати мої дії.
VASH
 
Повідомлень: 799
З нами з: 26.10.09
Подякував: 159 раз.
Подякували: 169 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Пон 12 січ, 2026 12:08

  VASH написав:Склалася наступна ситуація. Було погоджено банком підвищення кредитного ліміту картки Red 2 на певну суму. Але зазначену суму було зараховано на картку Red Cash (яку я не замовляв). Фахівці на чаті банку вказали на необхідність активувати картку Red Cash, а далі зменшити по ній кредитний ліміт до «0» з послідуючим наданням цього ліміту на картку Red 2. Виконати ці дії не вдається (зменшити кредитний ліміт на картку Red Cash) – функція «Зміна ліміту» відсутня. Прошу підказати мої дії.

Если вы карту Red Cash только открыли (ну или активировали) то перераспределить лимит система вам даст возможность только через 10 дней. То есть вам ничего делать не надо - только ждать
WallNutPen
 
Повідомлень: 1509
З нами з: 08.06.20
Подякував: 44 раз.
Подякували: 472 раз.
 
Профіль
 
1
