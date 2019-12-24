|
Додано: Пон 12 січ, 2026 10:15
Склалася наступна ситуація. Було погоджено банком підвищення кредитного ліміту картки Red 2 на певну суму. Але зазначену суму було зараховано на картку Red Cash (яку я не замовляв). Фахівці на чаті банку вказали на необхідність активувати картку Red Cash, а далі зменшити по ній кредитний ліміт до «0» з послідуючим наданням цього ліміту на картку Red 2. Виконати ці дії не вдається (зменшити кредитний ліміт на картку Red Cash) – функція «Зміна ліміту» відсутня. Прошу підказати мої дії.
Додано: Пон 12 січ, 2026 12:08
Если вы карту Red Cash только открыли (ну или активировали) то перераспределить лимит система вам даст возможность только через 10 дней. То есть вам ничего делать не надо - только ждать
Додано: Сер 14 січ, 2026 10:44
Підкажіть, будь ласка, який ліміт на поповнення картки в терміналі чи банкоматі у відділенні Sense банку (не касі)?
Додано: Сер 14 січ, 2026 10:49
Если верить
Додано: Сер 14 січ, 2026 10:54
moveton, я це читав перед тим, як питати.
Але незрозумілі деякі моменти.
Максимум 30к в день чи за одну операцію, тобто можна 3 рази підряд по 30к?
Верифікація по номеру телефону?
Додано: Сер 14 січ, 2026 13:23
Полгода назад я авторизовался в сенином банкомате кэш-ин токеном с телефона, т.к. физической карты просто нет. В теминалах Изипэя - да, по номеру. Причем, этот номер нужно заранее зарегистрировать в Изе, чтобы на 29999 пополнять, а не на 5000.
По логике фраза "Він загальний на поповнення через термінали EasyPay, city24 та банкомати Sense Bank" означает, что лимит дневной, а не на операцию.
Додано: Сер 14 січ, 2026 13:39
Кілька днів тому закидав за один раз в кешін Сенса 48 тисяч грн
Раніше також закидав такі суми без проблем кешін Сенса, але треба знати свій ліміт надходжень в Сенсі, він у них за квартал, щоб не вийти за цей ліміт
Додано: Сер 14 січ, 2026 13:44
А что это за специальный кэш-ин токен? Пластиком авторизовался. Просто токеном (когда карта добавлена в гуглопей) через NFC смартфона тоже было дело - это, как картой, даёт доступ ко всем операциям. Не встречал где получать отдельный для кэш-ина.
У меня раньше при попополнении в банкомате и сотни тысяч в день проходили. Обламывало где-то в районе уже 400к. Поэтому и сильно удивился, что по справке теперь 29999 в день лимит.
Додано: Сер 14 січ, 2026 14:24
А где звёздные лорды? Что-то давно тут их не видно.
Что за ерунда?
При попытке переслать деньги:
- то пишет, что у меня нет активных карт и предлагает оформить новую
- то "Наразі неможливо виконати цю дію"
