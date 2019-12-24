|
Додано: Сер 14 січ, 2026 14:29
Приложуха прилегла. То карток не бачить, то операції не виконуються. "Спробуйте піжжє" (с)
Додано: Сер 14 січ, 2026 14:41
Наразі є проблеми із авторизацію, відображеням карток та
проведенням операцій в Sense SuperApp, можуть не проходити перекази, поповнення мобільного та сплата комунальних послуг😢 Наші спеціалісти вже займаються виправленням.
Про відновлення роботи додатково повідомимо. Приносимо вибачення за тимчасові незручності.
UPD Проблему вже було вирішено, все працює в штатному режимі 👌
З повагою, Андрій
Додано: Сер 14 січ, 2026 15:05
"кэш-ин" относится к банкомату, а не к токену. Образец богоугодного употребления термина приводится в вашей же
Додано: Сер 14 січ, 2026 15:26
А Сенс не поймёшь что у него православное. В разделе таких банкоматов они "
Кстати, на этих страницах тоже есть информация о лимитах. На первой:
На второй:
По совокупности выходит, что в день можно до 29999 и делать это нужно порциями до 5000. Зато в месяц можно 400к, а не 350к, как в
