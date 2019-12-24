maniachello написав:А где звёздные лорды? Что-то давно тут их не видно.
Что за ерунда? При попытке переслать деньги: - то пишет, что у меня нет активных карт и предлагает оформить новую - то "Наразі неможливо виконати цю дію"
Наразі є проблеми із авторизацію, відображеням карток та проведенням операцій в Sense SuperApp, можуть не проходити перекази, поповнення мобільного та сплата комунальних послуг😢 Наші спеціалісти вже займаються виправленням. Про відновлення роботи додатково повідомимо. Приносимо вибачення за тимчасові незручності.
UPD Проблему вже було вирішено, все працює в штатному режимі 👌
moveton написав:А что это за специальный кэш-ин токен?
"кэш-ин" относится к банкомату, а не к токену. Образец богоугодного употребления термина приводится в вашей же Справке, где фигурируют православные "банкомати Sense Bank", а не какие-то сатанинские "Sense Bank банкомати".
Кащей написав:где фигурируют православные "банкомати Sense Bank"
А Сенс не поймёшь что у него православное. В разделе таких банкоматов они "Банкомати Cash-in", а в справке по пополнению конкретно в банкомате уже "в банкоматі з функцією cash-in". При этом по аналогии со всякими кодами пополнения предположение о существовании для этого каких-то особых токенов тоже априори не казалось невозможным...
Кстати, на этих страницах тоже есть информация о лимитах. На первой:
Яка максимальна сума для оплати протягом одного календарного дня?
Для погашення кредитів — до 4 999 грн.
Для поповнення карткового рахунку за умови додаткової верифікації з введенням одноразового пароля, отриманого через SMS, — до 29 999 грн.
Інші типи операцій — до 4 999 грн.
На второй:
Максимальна сума поповнення: за одну операцію — 5 000 грн; за один день/календарний місяць — 400 000 грн на всі поточні/карткові/депозитні рахунки.
По совокупности выходит, что в день можно до 29999 и делать это нужно порциями до 5000. Зато в месяц можно 400к, а не 350к, как в справке из предыдущего поста Осталось найти статью в справке, как по банкомату определить по какой статье справки он работает.
Поповнив 2 рази на 24 і 25.5к. Ніякого смс чи дзвінка, просто вставив картку і ввів пін. Тепер інший прикол. У дружини оформлені розстрочки на Red 2.0 на 36к грн, після поповнення доступно тільки 13.5к з 49.5к. Підтримка Сенсу як завжди відповідає вічність, вже півгодини вирішують питання.
Пишуть, що так як розстрочка не є окремим кред лімітом, вона списується в рахунок кред ліміту по картці. Тобто, поповнивши зверху, просто збільшилася сума на рахунку як доступний кред ліміт. Тільки незрозуміло як тоді будуть списуватися розстрочки, типу за мої кошти, що я вніс? Не буде обов'язкового платежу за відсутності інших витрат? Коротше, фігня повна. Або переведуть ці 36к на інший рахунок, або будемо переводити всі ОВДП на інший банк і припиняти співпрацю з банком.
Striker, у день РД щомісячний платіж по розстрочки переходить у заборгованість по кредитці, яка погашається типово, тобто до наступної РД.
Можна сказати, принцип, як у monobank. Банк виставляє заборгованість по кредитці, яку треба погасити, таку заборгованість і гасите. Заборгованість, яка переведена в розстрочку, не впливає на застосування РКО (РКО списується, якщо ж заборгованість по картці).
Howl, це все прекрасно, але яким боком це до мого кейсу? Ще раз. Кредитний ліміт на картці Red 2.0 36.3к. Оформлені 2 розстрочки. Одна звичайна на 3 місяці, сума 2к грн, а друга - Легка розстрочка на 24 платежі, сума 34к. Тобто, було доступно 300 грн ліміту, 36к в розстрочках. Далі сьогодні я поповнюю картку на 49.5к, щоб купити на них ОВДП. І виявляється, що доступно тільки 13.5к грн, а інші 36к додалися як кредитний ліміт! Це як взагалі? Навіщо мені 36к в кредитному ліміті, якщо я хотів купити на ці гроші ОВДП? Я поставив питання так, що або ці кошти повертаються на іншу картку, або ми розриваємо відносини з банком і переводим ОВДП на інший банк, свої я також переведу принципово. Підтримка пише отаке.
Сума покупки, яку ви перевели в розстрочку, не повертається на картку, а залишається частиною заборгованості — просто на вигідніших для вас умовах ✅ Тобто: ▪️на суму розстрочки не нараховуються стандартні відсотки та комісії ▪️вона вважається заборгованістю по картці до моменту повного погашення ▪️заборгованість у розстрочці не впливає на комісію РКО ▪️щоб повертати кошти на баланс — достатньо погашати платежі за розстрочкою Детальніше тут
Через це й недоступно провести операцію на більшу суму. Щоби провести її, потрібно буде погасити наявні розстрочки в такому разі.
При оформленні розстрочи сума на баланс не повертається, вона залишається обслуговуватись як заборгованість до її повного погашення. Оплату недоступно провести саме через те, що на балансі недостатньо коштів (фактично в такому разі потрібно було б погасити розстрочку для проведення оплати). Фактична сума, яка доступна для проведення операцій наразі - це 13 501,54 гривні. Це сума власних коштів, яка виходить поза межі розстрочки.
Так, вся сума розстрочки була списана за рахунок кредитних коштів, вона наразі обслуговується як сума заборгованості по картці, яку необхідно погасити. Вільного кредитного ліміту за карткою немає до погашення розстрочки.
Вони наразі обслуговуються на рахунку, ви сплатили одного разу суму й її потрібно одного разу погасити. Сума розстрочки вважається заборгованістю по картці до моменту повного погашення. Так як у вас немає вільної суми кредитного ліміту, то провести операцію доступно лише на суму власних коштів. При погашенні й закритті розстрочки - стане доступно 49801.54 гривень (це сума власних коштів + сума кредитного ліміту на рахунку у 36300.00 гривень.
Закривати ваші рахунки - це ваше особисте рішення. Я можу спробувати уточнити, чи зможемо ми перерахувати саме суму, яку ви поповнили, просто враховуйте на майбутнє інформацію, яку зазначив вище. Розстрочка не є окремим кредитним лімітом, вона входить у загальний кредитний ліміт й списується так само, як й інші платежі (й так само ці кошти потрібно повернути банку).
Striker написав:Кредитний ліміт на картці Red 2.0 36.3к. Оформлені 2 розстрочки. Одна звичайна на 3 місяці, сума 2к грн, а друга - Легка розстрочка на 24 платежі, сума 34к. Тобто, було доступно 300 грн ліміту, 36к в розстрочках. Далі сьогодні я поповнюю картку на 49.5к, щоб купити на них ОВДП. І виявляється, що доступно тільки 13.5к грн, а інші 36к додалися як кредитний ліміт! Це як взагалі?
Ну как это работает, поддержка объяснила. Может заранее и не очевидно, но и не так уж не логично. Тут больше вопрос зачем было вообще пополнять кредитку, если она типа без долга и было важно, чтобы деньги были на счету, как свои? Неужели у Алки бесплатных дебеток мало? Кредитка всё таки задумана, чтобы кредитными с неё и рассчитываться и потом только закрывать долг в ноль.
moveton, тому що на цей же рахунок йдуть всі виплати по ОВДП, думав з нього і купувати. Але не думав, що буде такий прикол. Бо платіж по розстрочкам розраховується раз в місяць в РД, що мене цілком влаштовувало. Але не мінус 36к на рівному місці. Заздалегідь взагалі було неочевидно. Бо одна справа коли це просто витрачені кредитні кошти, а інша, коли це розстрочка на 24 місяці. І як стикується збільшення кредитного ліміту за рахунок ВЛАСНИХ коштів із заборгованістю по розстрочкам - ну ні разу не очевидно.
