Striker написав: І чого не умовний White, бо безкоштовне зняття 50к грн в місяць на Red 2.0, а не 20к. І необхідність робити покупки на 2.5к з White мені не цікаво. І чого не умовний White, бо безкоштовне зняття 50к грн в місяць на Red 2.0, а не 20к. І необхідність робити покупки на 2.5к з White мені не цікаво.

Пакетку действительно брать нет смысла, если не нужна валютная карта (сам отца недавно, как убрали условие шары по количеству покупок, с трудом убедил закрыть её и перейти на АТБ). Но почему не Хамон, АТБ, Выгоду или даже текущий счёт? Особенно, когда мы говорим о операции пополнить и тут же купить бумаги, а не снимать в банкомате. Может я и старовер. На самом деле даже не обратил внимание, что на RED 2.0 кроме шаровых переводов своих сделали почему-то 50к снятия в банкомате, а не 20к, как на обычной кредитодебетке. Давно забито в подкорку, что свои на сенсокредитке - это себе же геморрой.