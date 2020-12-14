|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 04 бер, 2026 10:33
Олежан написав:
начали строить биоритм возле либедской.
цена от $3500/м
это еще даже сваи не начали забивать.
Т.е. на финале будет цена от 7000
Це не берлін, не барселона, навіть не чорногорія. Гола квартира 400-500-600 тис + ремонт. В країні, в якій п'ятий рік повномасштабна "екзистенційна" війна "на виживання". Королєвство крівих зєркал якесь. Я не розумію для кого. Рендери симпатичні, до речі
-
whois2010
-
-
- Повідомлень: 1080
- З нами з: 15.11.17
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 90 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Сер 04 бер, 2026 10:53
Олежан написав: whois2010 написав:
Я не розумію для кого.
тцк, влк, пилячі тендерів, реформатирів, відбудовників енергетики а дорожнобудівельників
Все ж основна причина - загроза яку відчуває Запоріжжя і Дніпро. І міграція звідти до столиці платоспроможних «везельвулів».
Сьогодні в Мико в пасажирський вагон залетів Шахед. Це не додає бажання людям з грошима там залишатись.
-
Hotab
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 18036
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 406 раз.
- Подякували: 2585 раз.
-
-
Профіль
-
-
6
7
4
Додано: Сер 04 бер, 2026 11:21
Hotab написав: Олежан написав: whois2010 написав:
Я не розумію для кого.
тцк, влк, пилячі тендерів, реформатирів, відбудовників енергетики а дорожнобудівельників
Все ж основна причина - загроза яку відчуває Запоріжжя і Дніпро. І міграція звідти до столиці платоспроможних «везельвулів».
Сьогодні в Мико в пасажирський вагон залетів Шахед. Це не додає бажання людям з грошима там залишатись.
Якщо б у мене (як у мешканця Дніпра) виникло питання, витратити чорний пакет баксів на бетон в умовній європі, чи в Київ, до якого лінія фронту несподівано може стати дуже близько, я б Київ не розглядав взагалі. І якщо дійсно тікають товсті кроти з баблом з Зп та Дн, то ціни вже мають рости. Бо оця новобудова по 3500/7000 буде готова роки через 2-3 у кращому випадку. Що на той час буде на територї України?
-
whois2010
-
-
- Повідомлень: 1080
- З нами з: 15.11.17
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 90 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Сер 04 бер, 2026 12:01
Все зависит от того, где находится тумбочка, из которой они берут свою платежеспособность. Далеко от этой тумбочки никто уезжать не будет, и даже семьи не все отпускают.
-
Кащей
-
-
- Повідомлень: 1799
- З нами з: 30.08.09
- Подякував: 235 раз.
- Подякували: 118 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 04 бер, 2026 12:42
Олежан написав: Hotab написав:
Все ж основна причина - загроза яку відчуває Запоріжжя і Дніпро. І міграція звідти до столиці платоспроможних «везельвулів».
все платежеспособные давно мигрировали
З 150 тис в кулачку? Далеко по Європі не заїдеш. А в Київ сімʼєю можна.
-
Hotab
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 18036
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 406 раз.
- Подякували: 2585 раз.
-
-
Профіль
-
-
6
7
4
Додано: Сер 04 бер, 2026 13:44
whois2010 написав: Hotab написав: whois2010 написав:
Я не розумію для кого.
тцк, влк, пилячі тендерів, реформатирів, відбудовників енергетики а дорожнобудівельників
Все ж основна причина - загроза яку відчуває Запоріжжя і Дніпро. І міграція звідти до столиці платоспроможних «везельвулів».
Сьогодні в Мико в пасажирський вагон залетів Шахед. Це не додає бажання людям з грошима там залишатись.
Якщо б у мене (як у мешканця Дніпра) виникло питання, витратити чорний пакет баксів на бетон в умовній європі, чи в Київ, до якого лінія фронту несподівано може стати дуже близько, я б Київ не розглядав взагалі. І якщо дійсно тікають товсті кроти з баблом з Зп та Дн, то ціни вже мають рости. Бо оця новобудова по 3500/7000 буде готова роки через 2-3 у кращому випадку. Що на той час буде на територї України?
Для этого нужно самому себе задать вопрос:
Что в Европе даст недвижимость?
Если вы мыслите разрядом сборщика киндер сюрпризов в коробки, то я вас разочарую.
Людям со средним достатком нечего делать в Европе. Никто не будет тратить 5 лет на изучение языка, чтобы дорасти до старшего мойщика полов.
Недвижимость в Европе — это:
низкая доходность (3–5% в лучшем случае),
жёсткие налоги,
контроль происхождения средств,
дорогая эксплуатация,
и рынок, где вы никто и звать вас никак.
Среднему человеку Европа ничего не гарантирует. Там не раздают статус, уважение и доход просто за факт покупки квартиры.
Там платят за компетенцию и встроенность в систему.
Бетон сам по себе не делает вас частью общества.
Он либо инструмент, либо якорь.
Я сам периодически хочу поменять киевский бетон на польский. У меня он уже там есть. Но он ничего мне не даёт, кроме 1куе аренды в месяц. Я не могу его ни продать ни реинвестировать
А что вас удивляет? На пятом году войны, вы думаете люди не научились на ней зарабатывать?
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 6064
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 221 раз.
- Подякували: 515 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
3
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|25389
|17604517
|
|
|1380
|6912998
|
|
|3
|104957
|
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim
|