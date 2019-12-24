RSS
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 106
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
13
2- Погане. Некомпетентне.
8%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
18
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
42
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: Чет 15 січ, 2026 00:37

  Striker написав:moveton, тому що на цей же рахунок йдуть всі виплати по ОВДП, думав з нього і купувати. Але не думав, що буде такий прикол. Бо платіж по розстрочкам розраховується раз в місяць в РД, що мене цілком влаштовувало. Але не мінус 36к на рівному місці.

Понять обиду могу, но, честно, мне бы изначально даже в голову не пришло для покупок ОВГЗ за свои и, видимо, поэтому использования этой карты для выплат по ним, выбирать кредитку. Тем более, такую совсем уж кредитку, а не кредитодебетку, как Red.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6483
З нами з: 23.03.18
Подякував: 97 раз.
Подякували: 792 раз.
 
Профіль
 
3
8
1
Повідомлення Додано: Чет 15 січ, 2026 00:45

І чого не умовний White, бо безкоштовне зняття 50к грн в місяць на Red 2.0, а не 20к. І необхідність робити покупки на 2.5к з White мені не цікаво.
Striker
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 3331
З нами з: 15.02.20
Подякував: 3687 раз.
Подякували: 5920 раз.
 
Профіль
 
38
20
38
Повідомлення Додано: Чет 15 січ, 2026 01:06

  Striker написав:І чого не умовний White, бо безкоштовне зняття 50к грн в місяць на Red 2.0, а не 20к. І необхідність робити покупки на 2.5к з White мені не цікаво.

Пакетку действительно брать нет смысла, если не нужна валютная карта (сам отца недавно, как убрали условие шары по количеству покупок, с трудом убедил закрыть её и перейти на АТБ). Но почему не Хамон, АТБ, Выгоду или даже текущий счёт? Особенно, когда мы говорим о операции пополнить и тут же купить бумаги, а не снимать в банкомате. Может я и старовер. На самом деле даже не обратил внимание, что на RED 2.0 кроме шаровых переводов своих сделали почему-то 50к снятия в банкомате, а не 20к, как на обычной кредитодебетке. Давно забито в подкорку, что свои на сенсокредитке - это себе же геморрой.
Востаннє редагувалось moveton в Чет 15 січ, 2026 01:23, всього редагувалось 2 разів.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6483
З нами з: 23.03.18
Подякував: 97 раз.
Подякували: 792 раз.
 
Профіль
 
3
8
1
Повідомлення Додано: Чет 15 січ, 2026 01:10

  moveton написав:Ну как это работает, поддержка объяснила.

Я двічі прочитав і теж нічого не зрозумів. При оформленні розстрочки, частину КЛ банка блокує і обліковує як заборгованість на пільгових умовах, поступово виставляючи до сплати. Від суми поповнення власними коштами, банк заблокував частину, рівну повній сумі невиплаченої на даний момент розстрочки. При цьому, ці гроші і не погасили розстрочку, і не доступні для використання, поки не буде виплачена розстрочки. Я все правильно зрозумів? 34к були заблоковані на 2 роки? Банка хоч буде з них автоматично списувати черговий платіж чи просто взяла їх у "заручники"? Мені, як новонаверненому гризуну цього кактуса, поведінка видається дійсно ні разу не очевидною. Не розстрочка, а якийсь кредит під депозит вийшов...
klug
 
Повідомлень: 9001
З нами з: 18.08.14
Подякував: 385 раз.
Подякували: 1274 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Чет 15 січ, 2026 01:18

Re: Sense Bank

  klug написав:При цьому, ці гроші і не погасили розстрочку, і не доступні для використання, поки не буде виплачена розстрочки. Я все правильно зрозумів?

Вроде, не совсем. В плане мотивации почему так сильно накручено, но было же указано, что свободный КЛ вырос на эти же 36к, т.е. на него теперь опять можно что-то купить (а потом оплачивать соточку РКО :mrgreen:). Согласен, что для клиента было бы выгоднее эти 36к внести хотя бы, как погашение рассрочки, а не, как пополнение карты. Тогда бы точно так же получил КЛ, но уже без необходимости платить взносы и проценты рассрочки. Но опыт - сын ошибок трудных и Алка всегла славилась возможностями получить опыт. Может даже и перезачесть на более дебетовый счёт согласится. Любопытно будет узнать чем закончилось.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6483
З нами з: 23.03.18
Подякував: 97 раз.
Подякували: 792 раз.
 
Профіль
 
3
8
1
Повідомлення Додано: Чет 15 січ, 2026 01:57

  moveton написав:Вроде, не совсем. В плане мотивации почему так сильно накручено, но было же указано, что свободный КЛ вырос на эти же 36к, т.е. на него теперь опять можно что-то купить (а потом оплачивать соточку РКО :mrgreen:).

Перечитав іще раз. Так, дійсно, гроші не повністю опинилися у чистилищі, а частково і банка готова позичити їх клієнту на лояльних умовах. Банку можна забрати у фрідмана, але фрідмана з банки забрати не можна. :roll:
klug
 
Повідомлень: 9001
З нами з: 18.08.14
Подякував: 385 раз.
Подякували: 1274 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Чет 15 січ, 2026 02:59

Re: Sense Bank

  klug написав:Банку можна забрати у фрідмана, але фрідмана з банки забрати не можна. :roll:

Нужно ж банке хоть на чём-то зарабатывать :P Регулярно вспоминаю классический анекдот:
===========
Русский Ваня приходит к Исааку просить в долг рубль на год с условием через год отдать два. В залог оставляет топор. Исаак согласен, производит обмен и предлагает посидеть, обмыть сделку. Через некоторое время посиделок Исаак вносит дополнительное предложение:
- Ваня, тебе ж тяжело будет где-то взять и целых два рубля отдавать. Вот у тебя рубль сейчас есть. Можешь мне его сейчас отдать и тогда через год тебе будет в два раза легче.

Ваня соглашается. Потом, отойдя от обмытия, всё же подбивает результат:
- Рубля нет. Топора нет. Рубль ещё остался должен. И самое главное: ВСЁ ПРАВИЛЬНО!
===========

Но если за руками следить, то Аллюсик всё ещё остаётся для свинорыла очень хорошей банкой для определенных действий. Не знаю куда с неё совсем уж бежать и зачем.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6483
З нами з: 23.03.18
Подякував: 97 раз.
Подякували: 792 раз.
 
Профіль
 
3
8
1
Повідомлення Додано: Чет 15 січ, 2026 09:58

  klug написав:Я двічі прочитав і теж нічого не зрозумів. При оформленні розстрочки, частину КЛ банка блокує і обліковує як заборгованість на пільгових умовах, поступово виставляючи до сплати. Від суми поповнення власними коштами, банк заблокував частину, рівну повній сумі невиплаченої на даний момент розстрочки. При цьому, ці гроші і не погасили розстрочку, і не доступні для використання, поки не буде виплачена розстрочки. Я все правильно зрозумів? 34к були заблоковані на 2 роки? Банка хоч буде з них автоматично списувати черговий платіж чи просто взяла їх у "заручники"? Мені, як новонаверненому гризуну цього кактуса, поведінка видається дійсно ні разу не очевидною. Не розстрочка, а якийсь кредит під депозит вийшов...

Абсолютно вірно. Я взагалі тепер не розумію, як буде погашатися розстрочка і куди поділися 36к. Якщо банка не поверне ці кошти на інший рахунок, то висновки будуть зроблені відповідні. Прошу представника банку допомогти у вирішенні питання.
Striker
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 3331
З нами з: 15.02.20
Подякував: 3687 раз.
Подякували: 5920 раз.
 
Профіль
 
38
20
38
Повідомлення Додано: Чет 15 січ, 2026 10:54

  Striker написав:
  klug написав:Я двічі прочитав і теж нічого не зрозумів. При оформленні розстрочки, частину КЛ банка блокує і обліковує як заборгованість на пільгових умовах, поступово виставляючи до сплати. Від суми поповнення власними коштами, банк заблокував частину, рівну повній сумі невиплаченої на даний момент розстрочки. При цьому, ці гроші і не погасили розстрочку, і не доступні для використання, поки не буде виплачена розстрочки. Я все правильно зрозумів? 34к були заблоковані на 2 роки? Банка хоч буде з них автоматично списувати черговий платіж чи просто взяла їх у "заручники"? Мені, як новонаверненому гризуну цього кактуса, поведінка видається дійсно ні разу не очевидною. Не розстрочка, а якийсь кредит під депозит вийшов...

Абсолютно вірно. Я взагалі тепер не розумію, як буде погашатися розстрочка і куди поділися 36к. Якщо банка не поверне ці кошти на інший рахунок, то висновки будуть зроблені відповідні. Прошу представника банку допомогти у вирішенні питання.
Ну банка все правильно зробила, все згідно умов Розстрочки.
У Алки загальний ліміт і на звич покупки і на розстрочку.
А, наприклад, у ПУМБи під розстрочку відкушується загальний ліміт і на цю суму відкривається окремий кредит, що окремо і світиться в УБКІ, і його треба спеціально гасити (вносити кошти) окремо.
У Алки такого немає, тому внесення коштів на кредитку приводить до погашення Загальної заборгованості, а Розстрочка списується АВТОМАТОМ частинами на Загальну заб-ть в наступну РД. Але клієнт може в будь-який час погасити (частково або повністю) Розстрочки, тобто списати Розстрочку на Заг. заб-ть або за рахунок особистих коштів на дебетці (але це -- НЕраціонально!).
До речі, сама Розстрочка активується в наступну РД, проходить списання Частини у Грейс і тільки в ще +РД необхідно буде загасити на той момент або Заг. заб-ть (шоби не платити РКО) або Грейс(з РКО).
Вважаю, що умови зрозумілі і навіть чудові. Просто треба їх таки зрозуміти і використовувати на свою користь :wink:
Amethyst
Аватар користувача
Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 6821
З нами з: 05.05.21
Подякував: 527 раз.
Подякували: 1358 раз.
 
Профіль
 
5
1
1
12
