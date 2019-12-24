|
|
|
Sense Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 15 січ, 2026 21:22
tester3373 написав: Amethyst написав:
А, наприклад, у ПУМБи під розстрочку відкушується загальний ліміт і на цю суму відкривається окремий кредит, що окремо і світиться в УБКІ, і його треба спеціально гасити (вносити кошти) окремо.
откуда такая инфа?
у пумбы так само - если что то купить то уменьшается общий кредитный лимит на карте.
по мере гашения он каждый раз восстанавливается на сумму погашенной части.
ЗЫ
речь правда про покупку частями.
Я рег-но користуюся Сплатою Частинами. От був ліміт 100К, зробив покупку на 2500 на 10 частин... і сам ліміт зменшився до 97.5, а в УБКІ з'явився новий кредит на 2500.
До речі, не знаєте де в ПУМБі знайти запис/рядок у виписці про цю операцію на 2500?
ПС. Будь-який кредит зменшує рейтинг КІ. От у Сенса в цьому плані виХодить краще
-
Amethyst
-
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 6826
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 527 раз.
- Подякували: 1363 раз.
-
-
Профіль
-
-
5
1
1
12
Додано: Чет 15 січ, 2026 22:37
Amethyst написав:
Я рег-но користуюся Сплатою Частинами. От був ліміт 100К, зробив покупку на 2500 на 10 частин... і сам ліміт зменшився до 97.5, а в УБКІ з'явився новий кредит на 2500.
До речі, не знаєте де в ПУМБі знайти запис/рядок у виписці про цю операцію на 2500?
ПС. Будь-який кредит зменшує рейтинг КІ. От у Сенса в цьому плані виХодить краще
навіть не заморочувався цими питаннями...
-
tester3373
-
-
- Повідомлень: 127
- З нами з: 09.02.25
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 16 січ, 2026 14:47
Striker написав:
але яким боком це до мого кейсу?
Я давно не користувався розстрочками. Тоді працював кейс нижче:
Вихідні дані:
- кредитний ліміт на картці -- 5к ₴;
- загальна заборгованість -- 4,5к ₴;
- кредитний ліміт, який доступний до використання -- 0,5к ₴;
- запит на розстрочку 4к ₴ був поданий до РД;
- фактично розстрочка оформилася після РД, але всі 4,5к ₴ були включені в платіжний період для збереження пільгового періоду.
Після РД виходило, що:
- загальна заборгованість по карті -- 4,5к ₴, з них 4к ₴ у розстрочках;
- кредитний ліміт, який доступний до використання -- 0,5к ₴;
- сума погашення до РД для збереження пільгового -- 4,5к ₴.
Ось якщо погасити ці 4,5к ₴, то 4к ₴ рахувалися як власні грошові кошти. Відображення в застосунку було аналогічне й приходилося рахувати вручну. Приходилося ці грошові кошти якось безкоштовно виводити.
З якого періоду змінили логіку я не знаю. Можливо, змінили саме в RED 2.0 -- не можу сказати.
-
Howl
-
-
- Повідомлень: 6390
- З нами з: 08.03.18
- Подякував: 586 раз.
- Подякували: 1145 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
1
Додано: П'ят 16 січ, 2026 15:45
Банка, звичайно, унікальна: "Бачимо, що заДіюєте наші кредитки, може хочете більше карток відкрити, щоб був більший ліміт?" Ридаю.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 9005
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 385 раз.
- Подякували: 1274 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
Додано: П'ят 16 січ, 2026 15:48
Howl написав:
Вихідні дані:
- кредитний ліміт на картці -- 5к ₴;
- загальна заборгованість -- 4,5к ₴;
- кредитний ліміт, який доступний до використання -- 0,5к ₴;
- запит на розстрочку 4к ₴ був поданий до РД;
- фактично розстрочка оформилася після РД, але всі 4,5к ₴ були включені в платіжний період для збереження пільгового періоду.
А як можна подати запит на розстрочку(Роз) в 4К, коли залишилося вільного кредліміту 0.5К?
Тобто, ви зробили покупку на 4К, гроші блоканулися на карті, і ви зробили запит на Роз?
Якщо так, то -- Ок, через 2..3 дн гроші провелися
по рахунку і Роз активувалася. Але ж на картці після такої активації залишилося вільних 0.5К і при наступному поповненні нові(свої) гроші підуть на погашення Загальної заборгованості, а 4К так і залишаться в Роз до авто
списання в РД чергової частини на заборгованість в грейсі
-
Amethyst
-
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 6826
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 527 раз.
- Подякували: 1363 раз.
-
-
Профіль
-
-
5
1
1
12
Додано: П'ят 16 січ, 2026 16:35
Підкажіть, що тут з регламентами, якщо РД припадає на вихідні: з карткового/Ощадного можна нормально гаситися?
-
klug
-
-
- Повідомлень: 9005
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 385 раз.
- Подякували: 1274 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: andrey291263
і 2 гостей
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
|
Схожі теми
|
|1261
|348727
|
П'ят 17 жов, 2025 08:20
Ірина_
|
|16
|37326
|
|