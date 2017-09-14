RSS
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Пон 26 січ, 2026 14:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:Ну то ліпше од того населенню що пільгові ціни відмінять? За це стояв майдан? :lol:
А іще забув щоб акцизи на тютюн і спирт підняли!
То шо там з адресним субсидіюванням? Пересічний буде платити більше чи менше?
1 Я за те щоб КОЖЕН міг заробити на те що йому потрібно
2 Я проти того щоб Держава визначала в кого забрати податки і кому забране повернути у вигляді субсидій....
3 Я проти того , щоб Бізнесу піднімали ціну на електрику мотивуючи тим що населенню повертають... По тій простій причині що в бізнесі якраз те саме населення і працює.
Тому краще опустити ціну для бізнесу, з тих грошей які звільняться-доплатити працюючим, з одночасною відміною пільгових тарифів.

Тобто
Я за те щоб Держава як можна менше регулювала....
Я за те щоб людина САМА могла заробити..

А то виходить
Одні заробляють
Другі кватирки відкривають щоб можна було пільговий газ випалити....
Повідомлення Додано: Пон 26 січ, 2026 14:30

  Banderlog написав:Зеленський має піти. Разом з усім армовіром.

Как они связаны ? Зеленский уйдет, для этого не обязательно было нападать и устраивать геноцид Украины.
Повідомлення Додано: Пон 26 січ, 2026 14:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:пропозиції в мене прості. Зеленський має піти.

Зеленський піде
  Banderlog написав:Разом з усім армовіром.
Армія, Мова і Віра - залишиться
  Banderlog написав:Нам треба мир і демобілізація.
І мені треба МИР і Демобілізація ( бізнес на грані бо забагато йде на Війну)
  Banderlog написав:А не підняття цін для населення на електроенергію бо ахметову не вистачає для інвестицій в європу та діткам на молочко.
Тут мені якось все одно що там і де має Ахметов....
Утеплився, Сес поставив... бідний Ахметов плаче горючими сльозами.....
  Banderlog написав:То шо в раші гірше ще не означає автоматично що українцям краще.
Саме тому я Тобі допомагаю воювати , щоб в НАС було краще.
Якщо при цьому педерація розвалиться - це просто приємний Бонус.

Якщо ти підеш , я все одно буду допомагати тому хто залишиться в ЗСУ..
При цьому
Буду надіятись , що ти потрапивши в тил , так само гаряче будеш допомагати ЗСУ -як зараз критикуєш мене.
Повідомлення Додано: Пон 26 січ, 2026 14:37

  Shaman написав:почекаємо на подробиці - й потім побачимо, як багато ти разів помилявся 8)

Я багато чого стверджую/прогнозую, тому звичайно можу помилятись.
Ти ж нічого не стверджуєш і нічого не прогнозуєш, просто бла-бла-бла. Тому і помилятись ти не можеш. :D :D
Повідомлення Додано: Пон 26 січ, 2026 14:39

  Shaman написав:ключове - путін повірив у власну брехню, що ще зможе воювати 5 років. точніше, він думає, що Раша протягне довше за Україну - ніяких п'яти років не буде. вірогідність досягнення перемир'я на цих угодах - доволі висока, як на мене..

"Цих" - це яких?
Конкретно в ЦИХ угодах Україна виводить війська з Донбасу чи ні?
Повідомлення Додано: Пон 26 січ, 2026 14:49

  andrijk777 написав:
  Shaman написав:ключове - путін повірив у власну брехню, що ще зможе воювати 5 років. точніше, він думає, що Раша протягне довше за Україну - ніяких п'яти років не буде. вірогідність досягнення перемир'я на цих угодах - доволі висока, як на мене..
"Цих" - це яких?
Конкретно в ЦИХ угодах Україна виводить війська з Донбасу чи ні?
Як не дивно , але найближчих 6 місяців пуйла не цікавить навіть якщо ми погодимось вивести війська з залишків Донецької...
Тому є цей пункт чи нема - не має значення.
Значення має чи зможемо ми знищувати більше 1000 орків щодня
і чи зможуть наші союзники обвалити експорт російської нафти....
Тільки після цих умов і будуть сформульовані умови на які погодиться Пуйло.
Повідомлення Додано: Пон 26 січ, 2026 15:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  alex_dvornichenko написав:Зеленский уйдет,
  budivelnik написав:Зеленський піде

боюсь операція "стальний дикобраз" може затягнутись років на 20-30, а як ви знаєте у військовий час проводити вибори, по-перше - антиконституційно, по-друге це "робота на ворога". :mrgreen:
Повідомлення Додано: Пон 26 січ, 2026 15:41

  Hotab написав:............
А їх вже не нищили (пошкоджували, бо мабуть знищили такі масштаби непросто ) в цій війні? І хіба не було блекаутів? Але ж знов все працювало (хоча стасюки верещали що Трипільську ТЕЦ треба 20 років відновлювати) . Зараз нові удари. Але процес відновлення йде безперервно. Знов тепло зʼявляється в будинках, знов (до нових ударів) інтервали блекаутів скорочуються. Навіть ваш прифронтовий Харків не добили за 4 роки по теплу і е/е

Нищили.
І відновлювали. І зраз відновлюють.
Но вы знаете, можно відновлювати и древние Жигули. И они даже будут ездить. Но когда-то всё равно рассыпятся.
Можно много ругать Союз, но нам от него в наследство осталась мощная энергетика (и генерация, и энергосистема). В условиях развала промышленности у неё были огромные запасы мощности. Это нас и спасает до сих пор. Я приводил данные, что до 80% потребляемой в Украине электроэнергии обеспечивают сегодня АЭС. В мирное время было:
На наявних українських АЕС встановлено 15 енергоблоків спільною потужністю 13 888 МВт, які виробляють приблизно 40-50 % від загального обсягу електроенергії в Україні.
2010 року частка АЕС у виробленні електроенергії по Україні складала 47,4 %.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0_%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F
Это при том, что тогда работала ЗАЭС.
Почитайте, что пишут энергетики - с каждым разом відновлювати всё сложнее и тяжелее, энергетика держится на соплях и работает в совершенно не предусмотренных режимах.
По той же ссылке (https://www.reuters.com/business/energy/how-attacks-ukraines-nuclear-power-substations-could-cause-total-blackout-2026-01-23/) есть и такое:
Текущий дефицит электроэнергии составляет около 10 гигаватт, который лишь частично компенсируется импортом....
Ранее Зеленский заявлял, что внутреннее производство и импорт покрывают лишь около 60% спроса.

На этом фоне ввод когенерации на 1-1,5 МВт выглядит несколько смешно. Хотя это нужно и полезно. Но проблему не решает. Энергетика держится на "честном слове и на одном крыле" и на героизме энергетиков.


P.s.
Использование когенерации наиболее выгодно для потребителей с постоянным потреблением электроэнергии и тепла. Для потребителей, у которых имеются ярко выраженные «пиковые нагрузки» (например, жилое хозяйство, ЖКХ), когенерация мало выгодна вследствие большой разницы между установленной и среднесуточной мощностями — окупаемость проекта значительно затягивается.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
  budivelnik написав:Як не дивно , але найближчих 6 місяців пуйла не цікавить навіть якщо ми погодимось вивести війська з залишків Донецької...
Тому є цей пункт чи нема - не має значення.

Дивно - це коли люди говорять на чорне біле, як ти.
Після переговорів в Абу‑Дабі залишилось одне принципове питання - вивід ЗСУ з Донбаса.
  budivelnik написав:Значення має чи зможемо ми знищувати більше 1000 орків щодня

По-моєму для путіна це не має жодного значення
  budivelnik написав:і чи зможуть наші союзники обвалити експорт російської нафти.

Якщо 4 роки не змогли, то дуже сумнівно що зараз зможуть. Я впевнений що обвалити точно не зможуть, можливо трохи зменшать.
А взагалі - це в деякій мірі марна справа. Після миру санкції очевидно будуть зняті і всі ці потуги зменшити експорт рос. нафти - залишаться в минулому.
Повідомлення Додано: Пон 26 січ, 2026 15:45

Модераторам
Якщо не важко перенесіть ці дописи з поясненнями про ПДВ в якусь гілку з назвою хто платить ПДВ

ПДВ
