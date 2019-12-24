Форуми / Народні рейтинги: Банки,

#<1 ... 1548154915501551 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку Sense Bank 3.5 5 106 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 12% 13 2- Погане. Некомпетентне. 8% 9 3- Задовільне. Хотілося б краще. 17% 18 4- Добре. Як і повинно бути. 40% 42 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 23% 24 Всього голосів : 106 Додано: П'ят 30 січ, 2026 08:58 Amethyst написав: Shaman написав: Amethyst написав: Про подібні і свідомі операції у Алки (поповнення кредитки, коли весь ліміт у розстрочках) відомі ;@)

Але вони використовували десь до війни і мабуть з Ред-кеш, де є безкоштовне безлім зняття готівки.

Нагадую, шо хитропопа Алюсік зробила кредитну-дебетну Ред 2.0... а от функціонал схоже залишився від чиста-кредитки... Ну Алка вона така... пустунка!!



Я б вивів через АТМ оті своїх 500 грн, оплатив би комісс, і розніс на дріски підтримку, від-ня і персмена... але вибив би сторнування і коміс і %% і ще і 500 горіхів би злупив за таке відношення типубанка до функціоналу продукту

у вас багато вільного часу я не досілджув саме RED 2.0, але вивід власних коштів з тієї білої - лише сторонніми сервісами - бо інакше коміс. дебетовий Хамон наче дозволяє, але в мене його ніколи не було. тому давайте коли свинорили хочуть й...,й... - то не треба роздмухувати скандал, коли вийшло лише друге

у вас багато вільного часу я не досілджув саме RED 2.0, але вивід власних коштів з тієї білої - лише сторонніми сервісами - бо інакше коміс. дебетовий Хамон наче дозволяє, але в мене його ніколи не було. тому давайте коли свинорили хочуть й...,й... - то не треба роздмухувати скандал, коли вийшло лише друге у вас багато вільного часуя не досілджув саме RED 2.0, але вивід власних коштів з тієї білої - лише сторонніми сервісами - бо інакше коміс. дебетовий Хамон наче дозволяє, але в мене його ніколи не було. тому давайте коли свинорили хочуть й...,й... - то не треба роздмухувати скандал, коли вийшло лише друге

Свінорилити == свідомо використовувати функціонал банку для власних потреб. І нічого зазорного тут немає

А з Вайта вивести можна безкоштовно і СЕПом, і через АТБ(касу), і таки стороннім р2р.

Свінорилити == свідомо використовувати функціонал банку для власних потреб.

А з Вайта вивести можна безкоштовно і СЕПом, і через АТБ(касу), і таки стороннім р2р.

А з Реда 2.0 виходить безкоштовно вивести СВОЇ (як вказано у Виписці!!) не завжди можна як вказано в ТарифаХ. І хто тут свинячить, реально?

якщо вмієш, то так. але коли починаючий свинорил робить операції, щоб щось додатково заробити, але до кінця не розібрався, й в результаті влетів - то винен банк чи свинорил? "не знаєщ броду - "

якщо вмієш, то так. але коли починаючий свинорил робить операції, щоб щось додатково заробити, але до кінця не розібрався, й в результаті влетів - то винен банк чи свинорил? "не знаєщ броду - " якщо вмієш, то так. але коли починаючий свинорил робить операції, щоб щось додатково заробити, але до кінця не розібрався, й в результаті влетів - то винен банк чи свинорил? "не знаєщ броду - " Shaman

Повідомлень: 11497 З нами з: 29.09.19 Подякував: 811 раз. Подякували: 1718 раз. Профіль 2 4 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 30 січ, 2026 10:20 Shaman написав: maniachello написав: klug написав: Я думав, що Прихват - банк з особливими потребами, але тут шедевр на шедеврі... Я думав, що Прихват - банк з особливими потребами, але тут шедевр на шедеврі...

Ха... Мне вот пришло СМС о закрытии кредитной линии по Хамелеону с требованием погасить задолженность.

Под это дело аннулирована карта Хамелеон.



Мгновенно обратился в поддержку. Опять потребовали погасить задолженность.

После моего возмущения, что задолженность погашена накануне (без всяких просрочек), выяснилось, что банк по какой-то ведомой только ему причине решил не продолжать кредитную линию.



Сначала придумали долг по карте, закрытой в 2022 году, потом заблокировали Кеш*ю, теперь тупо аннулировали карту.



Банк очередной раз пробил дно Ха... Мне вот пришло СМС о закрытии кредитной линии по Хамелеону с требованием погасить задолженность.Под это дело аннулирована карта Хамелеон.Мгновенно обратился в поддержку. Опять потребовали погасить задолженность.После моего возмущения, что задолженность погашена накануне (без всяких просрочек), выяснилось, что банк по какой-то ведомой только ему причине решил не продолжать кредитную линию.Сначала придумали долг по карте, закрытой в 2022 году, потом заблокировали Кеш*ю, теперь тупо аннулировали карту.Банк очередной раз пробил дно

я інколи теж думаю, а коли банк може закрити цю халяву з Хамоном... але це право банку. здається, раз на рік банк переглядає та підтверджує кредитний ліміт (не лише хамон), або не продовжує - як у вашому випадку.



й чого це дно, якщо банк вирішив не кредитувати? має право, й він не зобов'язаний це робити. тут багато накидають на банк, але чомусь користуються його продуктами - бо вигідно?



я інколи теж думаю, а коли банк може закрити цю халяву з Хамоном... але це право банку. здається, раз на рік банк переглядає та підтверджує кредитний ліміт (не лише хамон), або не продовжує - як у вашому випадку.

й чого це дно, якщо банк вирішив не кредитувати? має право, й він не зобов'язаний це робити. тут багато накидають на банк, але чомусь користуються його продуктами - бо вигідно?

гадаю, у вас щось є за лаштунками - тому й виникли проблеми з банком. ви поки перший, що каже про проблеми з погашенням боргів в 2022 - й маю надію останній. тобто щось у вашому кейсі є додатково.

Дно - потому что три ситуации пошли одна за другой.



И я подозреваю, что первопричина - нарисованный долг по закрытой 2,5 года назад карте.



Ещё раз - с моей стороны все требования выполнены.



Shaman написав: я інколи теж думаю, а коли банк може закрити цю халяву з Хамоном... але це право банку. здається, раз на рік банк переглядає та підтверджує кредитний ліміт (не лише хамон), або не продовжує - як у вашому випадку.



Shaman написав: я інколи теж думаю, а коли банк може закрити цю халяву з Хамоном... але це право банку. здається, раз на рік банк переглядає та підтверджує кредитний ліміт (не лише хамон), або не продовжує - як у вашому випадку.

й чого це дно, якщо банк вирішив не кредитувати? має право, й він не зобов'язаний це робити.

Конечно, банк может делать всё, что считает нужным. Если ему наплевать на клиентов, которые десятилетиями пользуются услугами банка.

И я тоже делаю свои выводы о благонадёжности банка. Если мне банк не доверяет, то как я могу доверять банку?

Конечно, банк может делать всё, что считает нужным. Если ему наплевать на клиентов, которые десятилетиями пользуются услугами банка.



Дно - потому что три ситуации пошли одна за другой.

И я подозреваю, что первопричина - нарисованный долг по закрытой 2,5 года назад карте.

Ещё раз - с моей стороны все требования выполнены.

Конечно, банк может делать всё, что считает нужным. Если ему наплевать на клиентов, которые десятилетиями пользуются услугами банка.

И я тоже делаю свои выводы о благонадёжности банка. Если мне банк не доверяет, то как я могу доверять банку?

maniachello Повідомлень: 544 З нами з: 25.03.08 Подякував: 92 раз. Подякували: 65 раз.

Додано: П'ят 30 січ, 2026 10:44 Sense Bank написав: З даного питання, будь ласка, зверніться до нашої служби підтримки, щоб колеги уточнили, чи було вчасно змінено рахунок для виплат, або ж це стосується технічного збою, коли по деяким клієнтам точково пройшли виплати на рахунки RED 2.0. По клієнтам з другого випадку розглядалась можливість сторнування коштів з кредитки та виплата на коректний рахунок.

Звертались одразу, вчора ввечері гроші вже перевели на потрібний рахунок. Скоріше за все проблема з'явилася через це.

Howl написав: є регламент опрацювання запиту. Ти подав заявку на зміну реквізитів виплат після формування списків на виплату.

Як раз за день до виплат змінився рахунок.

Звертались одразу, вчора ввечері гроші вже перевели на потрібний рахунок. Скоріше за все проблема з'явилася через це.

Howl написав: є регламент опрацювання запиту. Ти подав заявку на зміну реквізитів виплат після формування списків на виплату. є регламент опрацювання запиту. Ти подав заявку на зміну реквізитів виплат після формування списків на виплату.

Як раз за день до виплат змінився рахунок. Звертались одразу, вчора ввечері гроші вже перевели на потрібний рахунок. Скоріше за все проблема з'явилася через це.Як раз за день до виплат змінився рахунок. Striker

Форумчанин року Повідомлень: 3360 З нами з: 15.02.20 Подякував: 3692 раз. Подякували: 5926 раз. Профіль 38 20 38 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 30 січ, 2026 16:03 moveton написав: Sime написав: Дивлюся на залишок - тільки кредитні кошти. Дивлюся на залишок - тільки кредитні кошти.

Остаток, конечно, смотрелся именно по счёту, который только в выписке виден? Странно так, что там отобразилась операция, которая ещё не проведена. Остаток, конечно, смотрелся именно по счёту, который только в выписке виден? Странно так, что там отобразилась операция, которая ещё не проведена.



Ні, на основному екрані картки, там де кредитні кошти, особисті кошти.

Ну так, тепер зрозуміло, що щоб гарантовано треба виписку по рахунку дивитися, але це все додаткові рухи, не зручно. Ні, на основному екрані картки, там де кредитні кошти, особисті кошти.Ну так, тепер зрозуміло, що щоб гарантовано треба виписку по рахунку дивитися, але це все додаткові рухи, не зручно. Sime Повідомлень: 118 З нами з: 27.08.12 Подякував: 3 раз. Подякували: 19 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 30 січ, 2026 16:07 Amethyst написав:

Sime , рекомендую попросити Чат сторнувати відсотки на 1й раз. Може і проканає , рекомендую попросити Чат сторнувати відсотки на 1й раз. Може і проканає



Нехай вже банці ті % залишаються, схоже "гроші дуже потрібні". Але на оптимізації роботи підтримки банка змогла б заощадити більше, це ж треба що тільки з 4ї спроби змогли відповісти по якій саме операції було нараховано % за користування кредитними коштами Нехай вже банці ті % залишаються, схоже "гроші дуже потрібні". Але на оптимізації роботи підтримки банка змогла б заощадити більше, це ж треба що тільки з 4ї спроби змогли відповісти по якій саме операції було нараховано % за користування кредитними коштами Sime Повідомлень: 118 З нами з: 27.08.12 Подякував: 3 раз. Подякували: 19 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 30 січ, 2026 16:17 Sense Bank написав: Щодо к-ті звернень для з'ясування причин списання комісії - досить незвично бачити, що їх знадобилось аж 4 😥. Щодо к-ті звернень для з'ясування причин списання комісії - досить незвично бачити, що їх знадобилось аж 4 😥.



теж був дуже здивований і при 4му спілкуванні з представником підтримки попросив окремо проаналізувати. Перші три звернення були через чат, моє питання і надані відповіді не складно переглянути і побачити що окрім того що окремі відповіді протирічять одна одній (то відповідали що по одній операції, то по іншій були нараховані відсотки), одна з відповідей просто скопійована заготовка по темі питання але не по його суті і жодна не є правильною.

