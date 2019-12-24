|
Sense Bank
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 31 січ, 2026 19:39
moveton написав: Shaman написав:
а якщо серйозно - звичайно на проводки так кілька днів? що може провестися день в день та на наступний день?
Тут хвастались, как покупка ОВГЗ проходила чуть ли не неделю. Но это IMHO сильный нестандарт. Обычно 6211 идёт через два дня, а обычные покупки в магазинах через 3. Меньше у меня не было пока. Говорят, что оплата комуналки в SSA происходит в тот же день, но это уже не совсем карточная операция. Если подобную операцию ещё не делал, желательно, конечно, разик посмотреть сколько она занимает.
Поповнення мобільного в SSA проходить тим же днем, поповнення Волі - наступним. Обидва йдуть по МСС 4900. АЗС проходила наступним днем, 6211 два-три дні
2
1
5
1
1
12
Додано: Нед 01 лют, 2026 12:26
А якщо секс моєму червоненькому 2.0 зробив обрізаніє, він зараз коротенький, сплату комуналки я роблю так: сьогодні сплатив, сьогодні поповнив. Далі, заради 3% горіхів, коли я можу витрати робить, зразу сьогодні, чи моєму червоненькому потібно відпочить, скільки?
Додано: Нед 01 лют, 2026 13:46
Amethyst написав: Shaman написав:
а якщо серйозно
... то свинорил самостійно і мовчки
(постійно і регулярно) перевіряє регламент зарахування по різним каналам згідно Виписки, що приходить на мило (а не той, що малюють в ССА) або двох рядків знизу квиташки у ССА
а форум - це ж й є місце обміну досвідом
2
4
5
Додано: Нед 01 лют, 2026 16:39
Water написав:
А якщо секс моєму червоненькому 2.0 зробив обрізаніє, він зараз коротенький, сплату комуналки я роблю так: сьогодні сплатив, сьогодні поповнив. Далі, заради 3% горіхів, коли я можу витрати робить, зразу сьогодні, чи моєму червоненькому потібно відпочить, скільки?
Краще дати червоненькому трішки відпочити, поки пройдуть по рахунку списання/поповнення👌Перевірити чи пройшло все по рахунку можна у виписці, або деталях вибраної операції в історії.
*Андрій
2
2
2
Додано: Нед 01 лют, 2026 18:17
Water написав:
А якщо секс моєму червоненькому 2.0 зробив обрізаніє, він зараз коротенький, сплату комуналки я роблю так: сьогодні сплатив, сьогодні поповнив. Далі, заради 3% горіхів, коли я можу витрати робить, зразу сьогодні, чи моєму червоненькому потібно відпочить, скільки?
Навпаки!
Кредитка повинна бути ЗАВЖДИ використана до 0.
Тому перед сплатою її треба поповнювати і зразу витрачати, а потім вже пустою хай відпочиває, якщо потрібно
5
1
1
12
Додано: Нед 01 лют, 2026 18:33
Sense Bank написав: Water написав:
А якщо секс моєму червоненькому 2.0 зробив обрізаніє, він зараз коротенький, сплату комуналки я роблю так: сьогодні сплатив, сьогодні поповнив. Далі, заради 3% горіхів, коли я можу витрати робить, зразу сьогодні, чи моєму червоненькому потібно відпочить, скільки?
Краще дати червоненькому трішки відпочити, поки пройдуть по рахунку списання/поповнення👌Перевірити чи пройшло все по рахунку можна у виписці, або деталях вибраної операції в історії.
*Андрій
Так, бачу платіж заблоковано, а ось поповнення проведено.
Додано: Нед 01 лют, 2026 18:36
Amethyst написав: Water написав:
А якщо секс моєму червоненькому 2.0 зробив обрізаніє, він зараз коротенький, сплату комуналки я роблю так: сьогодні сплатив, сьогодні поповнив. Далі, заради 3% горіхів, коли я можу витрати робить, зразу сьогодні, чи моєму червоненькому потібно відпочить, скільки?
Навпаки!
Кредитка повинна бути ЗАВЖДИ використана до 0.
Тому перед сплатою її треба поповнювати і зразу витрачати, а потім вже пустою хай відпочиває, якщо потрібно
Та вони настільки мого червоного порізали, шо його соромно зі штанів витягувать. Останній час я зовсім забув за його існування, він засихає.
