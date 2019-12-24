|
|
|
Sense Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 04 лют, 2026 13:54
Amethyst написав: klug написав:
Знаю, що ДУ і Алка - це не одне й те саме, але тісно інтегровані і Алка бачить баланс. У того ж ICU таке дроблення не прокатує
Ну це ж питання для фінмона від ДУ
А тута Офпред тільки від Алки, ото він вужом і в'ється, шоби типа відповісти на ваше хитромудре питання
Якихось повідомлень про подібні кейси від клієнтів тута не було
Зрозумів. Будемо тестувати.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 9022
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 386 раз.
- Подякували: 1274 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
Додано: Чет 05 лют, 2026 00:14
ternofond написав: ternofond написав:
Комусь нараховували акційних 5% кешбеку за замовлення у застосунку Tickets.ua? Зробив два замовлення, кешбеку не нарахували. На підтримці три дні з'ясовували, відписали, що надіслали запит партнеру на приналежність терміналу до акції. Якщо підтвердять, кешбек нарахують, а коли х/з. Тому, хто планує робити замовлення на цьому сервісі, краще скористатися акційними пропозиціями інших банків.
Не пройшов і місяць як нарахували обіцяний бонус
Я чекав більш двох місяців та постійно турбував підтримку
-
rollo
-
-
- Повідомлень: 1450
- З нами з: 20.10.19
- Подякував: 54 раз.
- Подякували: 154 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, ShtormK
, Модератор
|
Схожі теми
|
|1261
|351123
|
П'ят 17 жов, 2025 08:20
Ірина_
|
|16
|38183
|
|