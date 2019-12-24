rollo написав:Питання до представника. Було продовжено користування офіційним Ворд шляхом покупки на сайті Майкрософт. Сума проведена за кодом 5816, що означає "цифрові товари та ігри". Навіть отримав горіхи. Але не можу перевести суму у розстрочку. В чаті кажуть, що код 5816 виключений для переведення у розстрочку, оскільки, по версії банку, цей код означає фінансові перекази та зняття готівки. Шанований представник, допоможіть, будь ласка, вирішити це питання і перевести суму 3495, 56 грн. у розстрочку.
Колеги з чат-підтримки коректно підказали, адже згідно з умовами — операції з МСС 5816 недоступно перевести на умови розстрочки, адже цей МСС перебуває у виключеннях для оформлення. Зі свого боку додатково уточню чи плануємо зміни, й повернусь пізніше з відповіддю ✅
З повагою, Володимир 💎
Будь ласка, зміни мають бути. Знав би про це, то розрахувався карткою іншого банку.