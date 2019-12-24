RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Sense Bank

Sense Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1555155615571558

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 106
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
13
2- Погане. Некомпетентне.
8%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
18
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
42
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: П'ят 13 лют, 2026 14:53

  rollo написав:
  Amethyst написав:
  rollo написав:Питання до представника.
Було продовжено користування офіційним Ворд шляхом покупки на сайті Майкрософт.
Сума проведена за кодом 5816, що означає "цифрові товари та ігри".
Навіть отримав горіхи.
Але не можу перевести суму у розстрочку.
В чаті кажуть, що код 5816 виключений для переведення у розстрочку, оскільки, по версії банку, цей код означає фінансові перекази та зняття готівки.
Шанований представник, допоможіть, будь ласка, вирішити це питання і перевести суму 3495, 56 грн. у розстрочку.
Ну вже 100 років цей МСС в квазікеше :roll:
Думаєте для вас виключення зроблять?

Рік назад переводили
Мабуть там був інший МСС
Думаю, можна загострити таки проблему і ПОПРОСИТИ (пере/ви)нести 5816 з виключень по розстрочці, бо 5816 таки є в Кеш'ю-покупках :idea:
Amethyst
Аватар користувача
Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 6849
З нами з: 05.05.21
Подякував: 529 раз.
Подякували: 1369 раз.
 
Профіль
 
5
1
1
12
Повідомлення Додано: П'ят 13 лют, 2026 14:59

  rollo написав:Питання до представника.
Було продовжено користування офіційним Ворд шляхом покупки на сайті Майкрософт.
Сума проведена за кодом 5816, що означає "цифрові товари та ігри".
Навіть отримав горіхи.
Але не можу перевести суму у розстрочку.
В чаті кажуть, що код 5816 виключений для переведення у розстрочку, оскільки, по версії банку, цей код означає фінансові перекази та зняття готівки.
Шанований представник, допоможіть, будь ласка, вирішити це питання і перевести суму 3495, 56 грн. у розстрочку.

Колеги з чат-підтримки коректно підказали, адже згідно з умовами — операції з МСС 5816 недоступно перевести на умови розстрочки, адже цей МСС перебуває у виключеннях для оформлення.
Зі свого боку додатково уточню чи плануємо зміни, й повернусь пізніше з відповіддю ✅

З повагою, Володимир 💎
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 13258
З нами з: 18.02.13
Подякував: 185 раз.
Подякували: 1441 раз.
 
Профіль
 
2
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 13 лют, 2026 16:01

  Sense Bank написав:
  rollo написав:Питання до представника.
Було продовжено користування офіційним Ворд шляхом покупки на сайті Майкрософт.
Сума проведена за кодом 5816, що означає "цифрові товари та ігри".
Навіть отримав горіхи.
Але не можу перевести суму у розстрочку.
В чаті кажуть, що код 5816 виключений для переведення у розстрочку, оскільки, по версії банку, цей код означає фінансові перекази та зняття готівки.
Шанований представник, допоможіть, будь ласка, вирішити це питання і перевести суму 3495, 56 грн. у розстрочку.

Колеги з чат-підтримки коректно підказали, адже згідно з умовами — операції з МСС 5816 недоступно перевести на умови розстрочки, адже цей МСС перебуває у виключеннях для оформлення.
Зі свого боку додатково уточню чи плануємо зміни, й повернусь пізніше з відповіддю ✅

З повагою, Володимир 💎

Будь ласка, зміни мають бути.
Знав би про це, то розрахувався карткою іншого банку.
rollo
 
Повідомлень: 1453
З нами з: 20.10.19
Подякував: 54 раз.
Подякували: 154 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 13 лют, 2026 16:15

  Howl написав:
  pepe написав:Історія дій чиста, немає жодного запису. Сьогодні, дивним чином, вже все "налагодилося"
Це свідчит то те, що сервер запит не обробив. Тому вимкнув пролонгацію, то треба перевірити в історії дій. Якщо там чисто, то нічого не докажеш.

На рахунок серверу не знаю, але підтримка через відеочат пролонгацію скасувала.
pepe
 
Повідомлень: 139
З нами з: 08.01.13
Подякував: 8 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 1555155615571558
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
О.Bank 1 ... 125, 126, 127
Фантом » Вів 24 гру, 2019 14:30
1261 358313
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 жов, 2025 08:20
Ірина_
Universal Bank 1, 2
zoawlhxc » Вів 15 лют, 2022 10:52
16 42134
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 тра, 2025 13:27
yverstiuk

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (15574)
13.02.2026 16:15
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.