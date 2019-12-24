Втихаря или всё таки явное "Списання процентів за користування кредитом (покупки)"? В последнем никакой хитрости нет и оно не 1-2 копейки, а 0.01% годовых. Примерно 75 копеек за 100к в месяц. У Идеи ещё такая ставка.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 10 бер, 2026 15:16
Re: Sense Bank
Втихаря или всё таки явное "Списання процентів за користування кредитом (покупки)"? В последнем никакой хитрости нет и оно не 1-2 копейки, а 0.01% годовых. Примерно 75 копеек за 100к в месяц. У Идеи ещё такая ставка.
|