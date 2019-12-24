RSS
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них.
  #<1 ... 1570157115721573

Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2026 18:07

Re: Sense Bank

Re: Sense Bank

  moveton написав:Разве переводы на 2 копейки запрещены?
ну типу по внутрібанку в ССА можна перевести 2 коп
Amethyst
5
1
1
13
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2026 18:10

moveton

Это кредитная карта или дебетовая?
skorpi
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2026 18:20

  Amethyst написав:
  moveton написав:Разве переводы на 2 копейки запрещены?
ну типу по внутрібанку в ССА можна перевести 2 коп

И мне казалось, что можно. И по межбанку тоже. Во всяком случае на одну копейку я СЭП на Альянс откуда-то месяц назад делал. Как раз, чтобы на кредитке ровно ноль получился. Не знаю, может именно две копейки - это какая-то сакральная сумма, что её нельзя.
moveton
3
11
1
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2026 18:24

  skorpi написав:Это кредитная карта или дебетовая?

Просьба форумной кнопочкой частично цитировать о чём разговор вообще. Тогда и перейти на предыдущий пост треда можно. Выгода - это кредитнодебетовая, как и большинство алкиных карт. У Алки чистых кредиток в новых картах уже и не осталось. Разве что RED Cash, но она очень специфическая и человек, который её берёт, знает зачем ему именно такая и какие у неё особенности.
moveton
3
11
1
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2026 19:03

Re: Sense Bank

Re: Sense Bank

О, не знал, что Алка и такую граблю подложить может:
Svetlana, [03/12/2026 17:19]
Питання: сплачувала комунальні, сума рахунку за газ вища за 1000 грн. Маю карти: white та нац.кешбек. Тож вирішила - сплачу з нацкешбека 1000 грн і залишок - з white. З кешбека платіж пройшов, потім знов роблю платіж - а з_явилося сповіщення що рахунок вже сплачено і все, не пускає зробити ще один платіж по одному й тому ж рахунку (конкретно по газу). То це обмеження має якесь значення?

Сергій Устінов, [03/12/2026 17:22]
Сплатіть іншим банком. В Сенсі навіщось таке зробили - нащо досі не розумію.

Svetlana, [03/12/2026 17:23]
нікуди більш витратити той кєшбек 😄

Надія, [03/12/2026 20:43]
Я якось платила минулого місяця саме за газ. Спочатку 1000 з нац.кешбеку. Потім теж так по рахунку не дало сплатити. Залишок сплачувала через Оплату послуг, вибирала Нафтогаз, вводила особовий рахунок, і там залишок вже був. Спробуйте.

К офпреду: за что клиентам-то такие квесты? Всё таки ДРС?
moveton
3
11
1
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2026 09:11

  Driver написав:картку Вигода від Сенса для Епіцентра

А мне они её вообще сами открыли, без моего согласия. Допкой к Ред 2.0.
Ну хоть не активировали, и на том спасибо. Висит в ССА неактивированной
:shock:
а я вважав, що останні роки такі підкилимові фінти тільки Приват та А-Банк роблять :evil:
1
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2026 10:02

  Driver написав:
  skorpi написав:Доброго. Хто що знає про картку Вигода від Сенса для Епіцентра. Які підводні каменюки є у карти (обслуговування, тарифи, штрафи тощо)? Бо прийшла смс про знижку на паливо 7 грн на заправку від WOG)

А мне они её вообще сами открыли, без моего согласия. Допкой к Ред 2.0.
Ну хоть не активировали, и на том спасибо. Висит в ССА неактивированной


Активувати її може лише клієнт. А щодо відкриття, то банк може таке робити відповідно до п. 3.4.45 Договору про банківське обслуговування "Особливості оформлення та обслуговування Додаткових карток до Рахунків, до яких оформлені Основні Кредитні картки Банку". Ось стаття у Базі Знань про це https://help.sensebank.com.ua/17003624640018

Якщо вона не потрібна, можна закрити її у застосунку https://help.sensebank.com.ua/360004730 ... 3199389586

*Андрій
Sense Bank
2
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2026 10:23

Re: Sense Bank

Re: Sense Bank

  moveton написав:Разве переводы на 2 копейки запрещены?
Раньше такое в приложении банка Сенс было не доступно. Столкнулся когда-то. Потом исправили это.
Howl
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2026 10:26

  moveton написав:О, не знал, что Алка и такую граблю подложить может:
Svetlana, [03/12/2026 17:19]
Питання: сплачувала комунальні, сума рахунку за газ вища за 1000 грн. Маю карти: white та нац.кешбек. Тож вирішила - сплачу з нацкешбека 1000 грн і залишок - з white. З кешбека платіж пройшов, потім знов роблю платіж - а з_явилося сповіщення що рахунок вже сплачено і все, не пускає зробити ще один платіж по одному й тому ж рахунку (конкретно по газу). То це обмеження має якесь значення?

Сергій Устінов, [03/12/2026 17:22]
Сплатіть іншим банком. В Сенсі навіщось таке зробили - нащо досі не розумію.

Svetlana, [03/12/2026 17:23]
нікуди більш витратити той кєшбек 😄

Надія, [03/12/2026 20:43]
Я якось платила минулого місяця саме за газ. Спочатку 1000 з нац.кешбеку. Потім теж так по рахунку не дало сплатити. Залишок сплачувала через Оплату послуг, вибирала Нафтогаз, вводила особовий рахунок, і там залишок вже був. Спробуйте.

К офпреду: за что клиентам-то такие квесты? Всё таки ДРС?

Минулого місяця платив за газ тричі з ред. Перший раз переконався що є кешбек і розстрочка, другий доплатив решту рахунку, третій подумав зразу заплатити і за лютий поки дають кешбек та розстрочку якби наперед ще до рахунку. Все спрацювало.
Ой+
2
4
